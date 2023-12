La Fed insiste en que no puede darse aún por "asegurado" el control de la inflación

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha informado de que la institución que lidera ha decidido mantener este miércoles los tipos de interés en el actual rango del 5,25% al 5,5% ya que aún no puede darse por "asegurado" el progreso de control de la inflación, hecho que ha motivado que el órgano decisorio de la Fed no termine de descartar aún la posibilidad de futuros incrementos. "Aunque creemos que la tasa de referencia está probablemente en su nivel máximo o cerca de él en este ciclo de endurecimiento, la economía ha sorprendido a los analistas en muchos aspectos desde la pandemia, y el avance hacia nuestro objetivo de inflación del 2% no está asegurado", ha afirmado Powell, por lo que los participantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) "no descartan la posibilidad de nuevas subidas". Sin embargo, aunque ha celebrado como "muy buenas noticias" que la inflación esté moderándose en los últimos meses sin perjudicar el empleo, el alza de precios sigue siendo "demasiado alto", por lo el progreso de ralentización debe proseguir a pesar de la "incertidumbre". Powell ha recordado la importancia de ser cauteloso y apegarse a los datos a la hora de decidir la política monetaria, especialmente, para evitar mantener los tipos altos "demasiado tiempo" dada la convergencia entre los riesgos de "excederse o quedarse cortos" con el precio del dinero, pero, también, por el retardo con el que se manifestará el endurecimiento ya acometido. Del lado del crecimiento, el presidente del instituto emisor ha indicado que ve "poco justificado" creer que la economía esté en recesión, pero no excluye que pueda estarlo a doce meses vista "porque siempre existe esa posibilidad" y por el "comportamiento inusual" de la economía durante el periodo postpandémico. PREVISIONES ECONÓMICAS Asimismo, la Fed también ha publicado la actualización de sus previsiones macroeconómicas, así como las estimaciones de sus miembros sobre la evolución de los tipos de interés. El 'dot-plot', o diagrama de puntos, ha sufrido algunas modificaciones con respecto a septiembre. En el noveno mes de 2023, los miembros del FOMC esperaban que los tipos se situaran al cierre de 2023 entre el 5,5% y el 5,75%, con tendencia hacia esta última cifra. Ahora, sin embargo, todos han coincidido en que se quedarán el rango del 5,25% y el 5,5% dado que no habrá más reuniones de la Fed este año. De cara a 2024, hay una clara dispersión entre los que esperan que el precio del dinero esté entre el 4,5% y el 5%, si bien algunos integrantes apuestan por cifras incluso superiores y solo uno por un 4%. La proyección central de la Fed apunta a que los tipos de interés se situarán en 2023 en el 5,4%, coincidente con el extremo inferior de la proyección de septiembre del 5,4%-5,6%. Para 2024, la previsión es que la horquilla esté entre el 4,4% y el 4,9%, frente al pronóstico anterior de entre el 4,6% y el 5,4%. En cuanto a la evolución macroeconómica, la Fed ha mejorado sus perspectivas. Así, ha revisado al alza, hasta el 2,6%, el crecimiento del PIB del país en 2023 en comparación al 2,1% estimado en septiembre por la "fuerte demanda" y la mejora del lado de la oferta. No obstante, el crecimiento previsto para 2024 se ha reducido en una décima, hasta el 1,4%, aunque el de 2025 se mantiene sin cambios en el 1,8%. Con respecto al desempleo, la Fed estima que el país cerrará el año con una tasa de paro del 3,8%, igual que lo estimado hace tres meses, dado que el mercado laboral sigue "ajustado". Tanto en 2024 como en 2025, el desempleo se situará en el 4,1%, también idénticas cifras a las de los anteriores pronósticos. Por su parte, la inflación será del 2,8% a finales del año, cinco décimas menos, al tiempo que la variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y los alimentos por su mayor volatilidad, se quedará en el 3,2%, medio punto menos. Para 2024, el índice general y el subyacente serán del 2,4% en ambos casos.