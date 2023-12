La comunidad internacional celebra el acuerdo, pero naciones insulares creen que "no se ha corregido el rumbo"

La comunidad internacional ha celebrado mayoritamente el acuerdo de transición que abre la puerta al abandono de los combustibles fósiles alcanzado este miércoles en la cumbre del clima de Naciones Unidas, aunque con críticas por parte de las naciones insulares que consideran que no se ha conseguido "corregir el rumbo". Para el Secretario Ejecutivo de ONU Clima, Simon Stiell, el acuerdo alcanzado en Dubai representa "el principio del fin" , si bien ha reconocido que "no se ha pasado página de la era de los combustibles fósiles. En su discurso en la clausura de la COP28, Stiell ha asegurado que las iniciativas anunciadas "son un salvavidas para la acción climática, no una línea de meta" y ahora "todos los gobiernos y empresas deben convertir estos compromisos en resultados de economía real, sin demora". El secretario ejecutivo de ONU Clima ha admitido el "duro freno" que está suponiendo "los combustibles fósiles y su contaminación que quema el planeta" y ha aludido a los "enormes beneficios de una acción climática más audaz". "Más seguridad, estabilidad y protección para 8.000 millones de personas", ha mencionado Stiell quien ha pedido más empoderamiento de las mujeres como "poderosos agentes del cambio" y "un mayor aprovechamiento de la naturaleza", al tiempo que ha animado a poner en pleno funcionamiento el Acuerdo de París. Por su parte, el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, ha celebrado el acuerdo y ha animado a los delegados presentes en la COPS 28 a "sentirme bien" por la declaración final de la cumbre. "Todos aquí deberían sentirse bien... Estoy asombrado por el espíritu de cooperación que ha unido a todos", ha asegurado el exsecretario de Estado de Estados Unidos. El comisario de Acción Climática de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, elogió las resoluciones alcanzadas en la conferencia climática de las Naciones Unidas como el comienzo del fin de la era de los combustibles fósiles. Ha sido "un día para celebrar el hecho de que la humanidad finalmente ha hecho lo que se debió hacer hace mucho, mucho tiempo", dijo Hoekstra, principal negociador de la UE en la conferencia, durante la sesión plenaria en Dubai este miércoles. "Hemos pasado treinta años para llegar al principio del fin de los combustibles fósiles", ha argumentado Hoekstra para quien la clausura de la cumbre fue un momento de "satisfacción", según informa Dpa. "Cuando todos nos hayamos ido, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y sus hijos estarán allí para lidiar con todas las cosas que les dejamos, las buenas y las malas". Igualmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el acuerdo "histórico" para abandonar los combustibles fósiles. "La conferencia de la ONU sobre el clima en Dubái acaba de alcanzar un acuerdo histórico. Y una parte crucial del mismo se ha hecho realmente en Europa", ha destacado Von der Leyen durante su intervención en el debate del Parlamento Europeo para hacer balance de la presidencia española del Consejo. La líder alemana ha recordado también que al principio de la COP28, la UE propuso un Compromiso Global para triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2030 al que 130 países se unieron "inmediatamente". En este sentido, ha celebrado que "el mundo entero" haya respaldado los objetivos de la Unión en la declaración final de la COP28, que considera "un punto de inflexión mundial" ya que, "por primera vez, el mundo se compromete a abandonar los combustibles fósiles". "Por primera vez hay un fondo de pérdidas y daños para apoyar a los países más vulnerables. Es el comienzo de una nueva era. La era post-fósil. Y Europa está a la vanguardia de ella. Invirtiendo en energía limpia y propia para todos", ha apostillado. Igualmente, el Gobierno alemán se ha congratulado de la decisión de la Conferencia Mundial de la ONU sobre el Clima de abandonar los combustibles fósiles (COP28). "La delegación alemana y la ministra de Relaciones Exteriores están encantadas de que el mundo haya decidido poner fin a la era de los combustibles fósiles", ha agregado la representación germana en Dubai. Por su parte, el Ministro del Clima del Reino Unido, Graham Stuart, también ha celebrado el acuerdo. "Es increíblemente alentador estar hoy aquí en la #COP28 y ver la aprobación unánime del Balance Global: el Consenso de los EAU", ha escrito Stuart en X en un post en el que también ha expresado su agradecimiento al presidente de la COP, el Sultan Al-Jaber, por "guiar hacia este acuerdo histórico, mantener vivo el 1,5 y especificar el uso de combustibles fósiles por primera vez en la historia". El presidente de Islandia Ólafur Ragnar Grímsson ha felicitado también al presidente de la COP28 quien "contra todo pronóstico y enfrentando dudas", ha dirigido a "los delegados de todos los países del mundo hacia un acuerdo histórico de la COP". CRÍTICAS DE LOS PAÍSES INSULARES Sin embargo, los países insulares no se mostraron tan optimistas ante el acuerdo por entender que favorece "lo de siempre", informa Dpa. Así, un representante de Samoa dijo en la sesión plenaria en Dubai que el grupo de estados insulares aún tenía que coordinarse y ni siquiera estaban en la sala cuando el presidente de los EAU hizo una breve pausa para pedir objeciones. El representante de Samoa ha recordado que se suponía que la conferencia de la ONU limitaría drásticamente el cambio climático, pero en cambio acordo "seguir como siempre" por encima de las medidas drásticas necesarias. "Nuestros líderes y ministros han sido claros: no podemos darnos el lujo de regresar a nuestras islas con el mensaje de que este proceso nos ha fallado", ha afirmado. "Hemos llegado a la conclusión de que no se ha logrado la corrección de rumbo necesaria". En la sala de plenos de Dubai, otros representantes y delegados respondieron a sus declaraciones con largos aplausos y se pusieron de pie en señal de solidaridad.