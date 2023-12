La CBF sufre un revés judicial en su intento de evitar la destitución de su presidente

Río de Janeiro, 13 dic (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sufrió un revés judicial este miércoles en su intento de evitar la destitución de su presidente, Ednaldo Rodrigues, quien fue despojado del cargo por orden de un tribunal.

El Superior Tribunal de Justicia no admitió el recurso presentado por la federación, considerando que no es una corte competente para analizar el caso por no tratarse de un asunto de interés público.

Rodrigues fue destituido el pasado jueves por orden de un tribunal de Río de Janeiro, que anuló las elecciones celebradas por la CBF en 2022 debido a una serie de irregularidades en la organización de la votación.

Además de destituir a Rodrigues, la corte nombró como interventor a José Perdiz, presidente del STJD, el tribunal deportivo más importante de Brasil, con la misión de convocar elecciones en la federación en un plazo de 30 días.

Este martes, Perdiz solicitó su separación temporal del cargo para asumir sus nuevas funciones de interventor de la CBF.

Ednaldo Rodrigues es el principal valedor de la llegada de Carlo Ancelotti a la selección brasileña y, según ha anunciado el dirigente, el técnico italiano asumirá como nuevo entrenador de la Canarinha a mediados de 2024.