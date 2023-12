Eurocámaras pide impulsar convenios para evitar doble imposición tributaria en Perú

Lima, 13 dic (EFECOM).- La entidad Eurocámaras, que reúne a 11 cámaras binacionales europeas en Perú, planteó impulsar convenios para evitar la doble imposición tributaria en el país andino, así como mejorar el proceso de registro sanitario de medicamentos, entre otras acciones incluidas en su Documento de Posición 2023 presentado este miércoles en Lima.

El documento pone en relieve temas de alto impacto al sector empresarial como la doble tributación, la regulación para acelerar la obtención de registros sanitarios, la seguridad en las firmas digitales y el impulso de la sostenibilidad, indicó una nota de prensa de Eurocámaras.

El embajador de la Unión Europea en Perú, Gaspar Frontini, confió en que se puedan llevar a cabo "acciones concretas para compartir las mejores prácticas regulatorias y la divulgación de estándares europeos en los diferentes sectores económicos".

"Estas acciones se deberán enfocar no solo en temas de particular relevancia para la Unión Europea, como el Pacto Verde, sino también en temas de particular relevancia en el contexto actual y futuro de Perú, como la regulación farmacéutica, la cuestión de doble imposición o la digitalización", señaló Frontini.

Por su parte, el presidente de Eurocámaras de Perú, Raúl Alta Torre Del Águila, dijo reconocer el esfuerzo del Perú para generar un contexto atractivo para la inversión extranjera, pero añadió que "no ha puesto el mismo énfasis para impulsar convenios que eviten la doble imposición tributaria (CDI)".

Indicó que Perú ha suscrito ocho convenios y solo uno de ellos con un país miembro de la UE, Portugal.

"Esta situación contrasta con otros países de la región, donde Chile tiene 25 CDI vigentes, Argentina 22, Brasil 34, Colombia 15 y México 25. Los países de la Unión Europea tienen en promedio más de 100 CDI con terceros", subrayó.

Otro tema que mencionó el documento es el interés de las empresas europeas en apoyar la agenda de sostenibilidad ambiental y respetar los principios de responsabilidad social empresarial.

Eurocámaras destacó que la inversión europea con las transferencias de tecnología que incluye pueden acelerar la transición económica de Perú hacia un crecimiento verde y sostenible.EFECOM

mmr/nca