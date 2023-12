Envían a prisión a hombre acusado del feminicidio de un niña de 15 años en Colombia

Bogotá, 12 dic (EFE).- Un juez colombiano envió este martes a prisión a Harold Andrey Echeverry, el presunto homicida de la niña Michel González, de 15 años, que fue asesinada y desmembrada la noche del jueves pasado en Cali (suroeste), un feminicidio que ha causado conmoción en el país.

Así lo informó la Fiscalía, que detalló en un comunicado que "los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados dan cuenta que el implicado, durante su turno de vigilancia en un taller automotriz ubicado en el barrio San Judas, abordó a la menor, la incomunicó y luego la atacó".

"Posteriormente le causó la muerte, desmembró su cuerpo y lo ocultó en bolsas plásticas Una vez cometido el ilícito, Echeverry Orozco habría hurtado una motocicleta que se encontraba en el taller para huir del lugar", agregó la información.

El hombre fue detenido el lunes en Villavicencio, capital del céntrico departamento del Meta y ciudad ubicada a más de 530 kilómetros de distancia de Cali.

Echeverry fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado y agravado, cargos que aceptó y por los cuales pidió perdón a los familiares de la niña y al país.

Genaro González, padre de la menor, aseguró el lunes a EFE durante el sepelio: "Las últimas palabras que me dijo mi niña esa noche fueron: 'Papi, no me demoro' y no la volví a ver".

En medio de lágrimas, las compañeras de la víctima le dieron el lunes el último adiós antes del mediodía en una eucaristía en la que levantaron carteles que decían: "Queremos salir a la calle sin el miedo de no regresar". EFE

