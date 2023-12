El ministro de Defensa israelí asegura que las tropas están "luchando bajo tierra" buscando búnkeres en Gaza

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha asegurado este martes que las tropas israelíes se encuentran "luchando bajo tierra" en la Franja de Gaza para localizar búnkeres y otras instalaciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cuya red de túneles se extiende por todo el enclave. "Estas operaciones se están llevando a cabo en la superficie, pero también en las profundidades, con el objetivo de encontrar búnkeres, salas de guerra, centros de comunicaciones, depósitos de munición y salas de reuniones. Veremos este tipo de cosas en fotografías en los próximos días", ha asegurado Gallant, según ha publicado el diario 'The Times of Israel'. Además, ha asegurado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están interrogando a los hermanos del alto comandante de Hamás Ahmed al Gandur, fallecido en combate a finales de noviembre, que estarían "confesando gran parte de las historias de los asesinatos del 7 de octubre". Gallant también ha afirmado que las FDI están "destruyendo" a Hamás en la ciudad de Gaza, donde "pronto" conseguirán eliminar "toda la infraestructura" de la milicia en la urbe. Las FDI, por su parte, han confirmado la muerte de otros ocho militares israelíes, entre los que se encuentra el comandante del 13º Batallón de la Brigada Golani, Tomer Grinberg, en combates que se han desarrollado en el norte de la Franja. La Brigada Golani fue la responsable de la toma de varios edificios gubernamentales y oficinas de Hamás en Gaza, entre ellos el Parlamento y la sede gubernamental. El resto de militares también pertenecen a la mencionada brigada, con excepción de dos miembros de la Unidad Táctica Especial de Rescate, y otro más del batallón 614 de la Escuela de Ingeniería de Combate, según ha publicado el Ejército en su página web. INUNDACIÓN DE TÚNELES Por otro lado, oficiales del Ejército han declarado a varios medios de comunicación estadounidenses que el Ejército israelí habría comenzado a inundar "de forma cuidadosa y a modo de prueba" algunos de los mencionados túneles. "Con respecto a la inundación de los túneles, se está afirmando que están bastante seguros de que no hay rehenes. Lo que sí sé es que cada muerte de un civil es una tragedia absoluta", ha explicado Biden tras ser preguntado al respecto, según ha publicado la cadena de televisión CNN. Las autoridades israelíes cifran en 135 los rehenes que aún están siendo retenidos por la milicia palestina, que capturó a unas 240 personas tras su ataque contra Israel el pasado 7 de octubre, que además dejó 1.200 muertos. La respuesta de las FDI contra la Franja de Gaza ha provocado la muerte de más de 18.400 palestinos y herido a otras 50.000 personas. Además, durante este periodo han muerto más de 260 palestinos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques ejecutados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.