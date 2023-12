Condenada en Tailandia a seis años de prisión una diputada por insultar a la monarquía

La diputada Rukchanok Srinork, del partido progresista tailandés Avanzar, ha sido condenada este miércoles a seis años de prisión por insultar a la monarquía en el marco de la polémica ley de lesa majestad que blinda a la Casa Real y sigue vigente en el país asiático. La política y activista, de 29 años, se enfrenta además a la inhabilitación como diputada en caso de que la Justicia tailandesa no le conceda la libertad bajo fianza a lo largo de la jornada, según ha informado su equipo legal en declaraciones a los medios. Rukchanok había sido acusada de realizar una serie de declaraciones "difamatorias" sobre la monarquía, si bien ha asegurado que recurrirá la sentencia ante lo que considera una de las leyes más estrictas del mundo a la hora de proteger a la monarquía. La condena está ligada a una serie de publicaciones realizadas en 2020 a través de X, anteriormente conocida como Twitter, en las que criticaba la participación de una empresa propiedad del rey Maha Vajiralongkorn en la fabricación de una vacuna contra la COVID-19, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'. La diputada ya había adquirido notoriedad como activista al liderar un grupo de jóvenes que exigían reformas en el marco de esta legislación, que recoge penas de hasta 15 años de prisión por insultar a los reyes. Posteriormente, se unió al partido liderado por Pita Limjaroenrat, que ganó las elecciones celebradas el pasado mes de mayo en Tailandia pero no logró los apoyos necesarios para formar gobierno. Al menos 262 personas han sido acusadas de insultar a la monarquía desde 2020, según datos del grupo de defensa de los Derechos Humanos Thai Lawyers for Human Rights. La aplicación de esta norma y el número de condenas no ha variado a pesar del cambio de Gobierno.