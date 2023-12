Carlos Sainz y Lucas Cruz se lanzan al Dakar con Audi por tercera vez

Madrid, 13 dic (EFE).- El piloto español Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz presentaron este miércoles el Audi RS Q e-tron, coche totalmente electrificado con el que participarán en el rally Dakar 2024 junto a la marca por tercera vez a partir del 5 de enero y con el que esperan competir por la victoria final.

"Es el mejor Audi de los tres años. El año pasado las suspensiones nos dieron algún quebradero de cabeza e inmediatamente después del rally empezamos a pensar que había que tomar otro camino. Vamos con un coche a nivel de suspensiones mejor, más efectivo, más confortable y eso nos va a ayudar", dijo Sainz.

"Hay que seguir trabajando en la fiabilidad del coche. Es tan complejo que, a pesar de ser el tercer año, siguen saliendo cosas nuevas. No ha sido un año fácil porque en Marruecos no salió todo redondo, pero confiamos en que con esas pruebas hemos ido cerrando el círculo y tendremos un Dakar limpio", añadió.

Sainz es consciente de las limitaciones con las que parten: "Es un proyecto que, cuando lo piensas fríamente, es un poco locura. Hay que ser muy valiente para tratar de generar este concepto de coche y tratar de ir a ganar el Dakar. De hecho, ninguna otra marca ha seguido esos pasos, por el coste y por el reto tecnológico nadie ha seguido con este coche".

"Tampoco hay ayudas por ser más sostenible o pensando en el futuro como se dijo. No solo eso, sino que son menos. Eso no ha ayudado a las otras marcas. Si Audi no puede, el resto ni lo intentan", agregó.

En esa línea, comentó: "En un coche convencional normalmente haces tests, carreras y casi siempre hay un punto débil que recurrentemente es el que te para o te da mas problemas. Este es un coche tan diferente y tan complejo que ha habido diferentes problemas, e incluso siguen saliendo todavía problemas que estaban escondidos en los primeros años y que sin cambiar nada aparecen".

La relación peso-potencia es uno de los factores que más les afectan: "Desde el primer año me quejé de que correr con un coche 100 kilos más pesado que tus enemigos deportivos y con menos potencia era imposible, era como chocar contra una pared. Gracias a Dios la telemetría me ha dado la razón".

"Nos han dado 15 KW más de potencia. Seguimos yendo con 100 kilos más, pero con más KW se compensa un poco, vamos más en igualdad de condiciones y sin tener que tomar los riesgos de los dos primeros años para intentar estar con los de arriba. En el Dakar si arriesgas mucho puedes ganar mucho tiempo, pero tarde o temprano se te vuelve en contra porque hay trampas que en un momento dado te pillan", manifestó.

El piloto reflexionó sobre la electrifiación en los automóviles: "Es complejo, costoso, difícil, no hay ninguna ventaja cuando al principio parecía que iba a ser diferente. Veo combustibles sostenibles, la Fórmula Uno va en esa dirección. Esa carrera hacia la electrificación, en algunos casos es más complicada. A veces la agenda y los plazos vienen marcados más por la política y por ser amigables de cara a la sociedad".

"Pero hay que escuchar también a los ingenieros, a las marcas. A veces por correr demasiado la industria se puede dar un tiro en el pie. La industria del motor es muy importante para la economía global y debería ir con más cuidado y prudencia, es una reflexión mía. La competición va camino de ser más sostenible, pero hay diferentes caminos, de gasolina, de electrificación. A veces lo que es bueno, en cinco años no lo es tanto", expresó.

En cuanto al diseño, el vehículo lucirá en su carrocería mensajes enviados a Sainz y Cruz a través de las redes sociales. El primero dijo al respecto: "Me hace mucha ilusión. Yo siempre he sentido el cariño de la gente, pero recibir estos mensajes y llevarlos en el coche es muy diferente. Estoy convencido de que nos van a ayudar, nos van a empujar a subir a alguna duna que nos cueste un poco más".

Por su parte Cruz comentó: "Es muy motivante que 10.000 personas hayan dedicado un tiempo para mandarnos ánimos y el apoyo de tanta gente que nos sigue. Es increíble que en tan poco tiempo se hayan conseguido estas cifras de participación".

En la puesta de largo ambos recibieron, además, el apoyo a través de vídeo de José Miguel Aparicio, director general de Audi en España: "Estamos muy entusiasmados, tenemos un nuevo reto por delante con un coche tremendamente innovador. Contamos con los mejores ingenieros, con la mejor tecnología, con el mejor piloto y con el mejor copiloto. Lo que estamos haciendo puede ser un reto histórico, estamos en muy buena disposición y lo que nos falta es un poquito de suerte". EFE

