Apple enfrenta ofensiva antimonopolio de UE en lucha con Spotify

(Bloomberg) -- Apple Inc. se enfrenta a una cuantiosa multa, así como a la prohibición de las normas de la App Store que presuntamente utilizó para obstaculizar a sus rivales de streaming de música, en la última ofensiva de la Unión Europea contra las grandes tecnológicas.

Los reguladores de la UE están dando los últimos toques a una decisión que prohibiría la práctica de Apple de bloquear los servicios de música para evitar que sus usuarios abandonen la App Store en favor de opciones de suscripción alternativas, según fuentes familiarizadas con la investigación. La decisión está prevista para principios del próximo año, añadieron.

Como parte de la próxima decisión, Apple corre el riesgo de ser multada con hasta el 10% de sus ventas anuales, aunque las sanciones de la UE rara vez alcanzan ese nivel, mientras que las órdenes para que las empresas cambien sus modelos de negocio pueden ser más duras.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada hace casi cuatro años por la empresa sueca Spotify Technology SA, que afirmaba haberse visto obligada a aumentar el precio de sus suscripciones mensuales para cubrir los costos asociados al supuesto dominio de Apple sobre el funcionamiento de la App Store. En febrero, la Comisión Europea denunció formalmente las normas antitráfico de Apple, afirmando que las condiciones son innecesarias y pueden hacer que los clientes acaben pagando más.

Las medidas enérgicas de la UE sobre las normas de la App Store coinciden con otra investigación centrada en la forma en que Apple, con sede en Cupertino, California, controla la tecnología de pago móvil “tap-to-pay” en sus dispositivos. Pero la empresa está en conversaciones para llegar a un acuerdo en ese caso, según fuentes familiarizadas con la investigación.

Al otro lado del Atlántico las autoridades también han estado centradas en los abusos en las tiendas de aplicaciones. Esta semana, miembros de un jurado determinaron que Google ejerce injustamente poder de monopolio, en una victoria para Epic Games Inc., el fabricante de Fortnite, que también se ha quejado de las políticas de la App Store de Apple.

Margrethe Vestager, que regresó a su cargo de zar antimonopolio de la UE tras fracasar en su intento de ocupar el máximo puesto del Banco Europeo de Inversiones, tiene un historial de enfrentamientos con Apple y otros gigantes de Silicon Valley. Ha impuesto multas a Google, de Alphabet Inc., por más de €8.600 millones, y también ordenó a Apple a devolver €13.000 millones en exenciones fiscales supuestamente injustas concedidas por Irlanda.

La Comisión, con sede en Bruselas, declinó hacer comentarios. Apple no respondió de inmediato a las preguntas de Bloomberg sobre el caso.

