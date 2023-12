Aitana Ocaña pasa de los rumores de reconciliación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Tras la sonada ruptura sentimental entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra, son muchos los rumores que apuntan que el cantante podría haberse reconciliado con su expareja, Tini Stoessel... pero todavía no ha confirmado nada y no nos extraña, ya que el artista ha sido muy discreto con su vida privada en los últimos años. Ni siquiera cuando comenzó su romance con Aitana habló de ello. Siempre intentando estar en un segundo plano, ambos llevaron su relación en la más estricta intimidad. Por eso, sorprendieron las declaraciones de Yatra confirmando que el amor hacia la cantante había terminado. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Ocaña antes de poner rumbo a Uruguay y lo cierto es que sigue sin querer hablar de la posible reconciliación de Sebastián con Tini tras su ruptura: "Ya sabéis que no hablo de esas cosas. Que vaya bien. Muchísimas gracias". La cantante nos aseguraba que se encuentra "muy bien" pese a estos rumores y confesaba que está deseando que llegue Navidad para pasarla con su familia y amigos: "Estoy trabajando mucho y muy feliz con ganas de Navidad, de pasarlo bien con mis amigos y de trabajar". Por otro lado, Aitana nos hablaba sobre su éxito rotundo en Madrid: "La verdad que fue muy divertido, la verdad que sí" y animaba a sus seguidores a comprar las entradas para su concierto en el Bernabeu el próximo año: "Todavía queda un año. Eso va a ser una preparación bastante interesante. Tengo ganas, tengo ganas. La verdad que sí, muy agradecida. Ya salen las entradas a la venta en nada".