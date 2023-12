Xavi: "El vestuario está cabreado y con ganas de reaccionar"

Redacción Deportes, 12 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que "el vestuario está cabreado y con ganas de reaccionar", tras la derrota en LaLiga ante el Girona (2-4), y confía que lo haga este miércoles ante el Amberes en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Tenemos que reaccionar el miércoles. Aunque ya hemos hecho los deberes, es un partido importante, porque tenemos todos los números para quedar primeros de grupo", afirmó Xavi desde el Bosuilstadion de Amberes en la previa del encuentro ante el conjunto belga.

El técnico del conjunto azulgrana comparó la derrota ante el Girona con la que el equipo sufrió contra el Real Madrid, también en LaLiga en el Estadio Lluís Companys (1-2), pues considera que en ambos duelos fueron "mejores" que el rival.

"Es un partido que dominas, que tienes en la mano, pero no controlamos las áreas. No tuvimos la contundencia defensiva y sobre todo la efectividad", analizó.

En cualquier caso, Xavi volvió a insistir que su Barcelona aún está "en construcción", pero matizó que, "aún en construcción, el equipo debe conseguir resultados".

"Cuando digo en construcción, no digo que necesite tiempo. Lo digo en cuanto al juego, que podemos y debemos jugar mejor. Pero, si no hubiera ganado una Liga y una Supercopa, igual ya no estaría aquí como entrenador. Esto es el Barça, y en construcción también tenemos que ganar", advirtió.

"Estamos a la mitad de camino para hacer un Barça grande y así lo siento", resumió el preparador catalán, quien recordó que, después de dos temporadas jugando la Liga Europa, el equipo se asoma a esta última jornada de la Champions con la clasificación matemática para octavos de final.

Xavi admitió que, ante el Amberes, "lo normal y lo lógico" es "dar oportunidades a la gente más joven o que haya jugado menos minutos", aunque matizó que quiere esperar a ver cómo se encuentran sus futbolistas en el entrenamiento de esta tarde.

En el banquillo rival tendrá a Mark van Bommel, con quien compartió vestuario en el Barcelona. "Con Van Bommel tengo una gran relación, fue un gran compañero y tiene la capacidad y el liderazgo para hacer grandes cosas como entrenador", destacó del técnico neerlandés.

Para Xavi, el Amberes no ha tenido "un grupo fácil" en la Liga de Campeones, pero cree que el excentrocampista azulgrana "está haciendo un trabajo muy importante y dejando su sello", ya que su equipo "intenta jugar a fútbol y no tira el balón".

Barcelona, 12 dic (EFE).- Los jugadores Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan y Ronald Araujo, que en un primer comunicado no habían entrado en la lista de convocados del Barcelona para medirse este miércoles al Amberes, viajarán finalmente a Bélgica, según informó la entidad azulgrana.

La decisión, según el Barça, se explica por el cambio en el plan de viaje para disputar la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Después del encuentro, el primer equipo dormirá finalmente en Bélgica y regresará a Barcelona el jueves por la mañana. La plantilla estará tres días fuera y el cuerpo técnico prefiere que Lewandowski, Gündogan y Araujo hagan vida con el equipo y no entrenen solos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Además de las bajas confirmadas por lesión de Marcos Alonso, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Marc André ter Stegen e Iñigo Martínez, Frenkie de Jong no se ha sumado a la expedición por fiebre.

Esta es la lista de 24 jugadores del Barcelona para medirse al Amberes: Cancelo, Balde, Araujo, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, Romeu, Sergi Roberto, Gündogan, Kounde, Astralaga, Lamine Yamal, Alarcón, Casadó, Kochen, Fermín, Cubarsí, Aleix Garrido, Marc Guiu y Héctor Fort.

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- El portero del Barcelona Iñaki Peña, titular ante la baja por lesión de Marc-André ter Stegen, desveló que su "ídolo desde pequeño" fue Víctor Valdés por su "carácter" y por "cómo superaba las adversidades".

En la rueda de prensa de previa al encuentro de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Amberes, el guardameta también explicó que se fija en Ter Stegen.

"Siempre he dicho que llevo muchos años entrenando con Ter Stegen. Intentas copiar y aprender de cada uno. Todo lo que se pueda aprender en los entrenamientos y en los partidos de Marc (Ter Stegen), mucho mejor, porque es uno de los mejores porteros del mundo", señaló.

Peña encadena cuatro partidos como titular por la lesión en las lumbares del internacional alemán.

El portero alicantino lamenta la lesión de su compañero, pero dijo que es un "orgullo máximo" sumar minutos como guardameta del primer equipo del Barcelona.

"Estoy muy contento de haber respondido a la altura de lo que me pedían mis compañeros y el entrenador. Y que coreen tu nombre en el estadio es de agradecer y una emoción superfuerte para un canterano", apostilló.

El arquero aseguró que se ha preparado para afrontar la titularidad con garantías "entrenando diariamente y pensando que cualquier día te puede llegar la oportunidad" de jugar con el primer equipo.

Sobre las lagunas que el equipo está teniendo este curso en defensa, reconoció que han encajado "bastantes más goles" que el curso pasado, pero lo relacionó directamente con "circunstancias que se dan en los partidos".