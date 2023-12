Ucrania reconoce que la ofensiva contra Rusia no estuvo a la altura de la expectativas

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, ha reconocido que la ofensiva contra Rusia no ha estado a la altura de las expectativas, si bien eso no significa, ha matizado, que se haya fracasado. "En mayo, todos los ciudadanos de nuestro país querían que la guerra terminara lo más rápido posible. Había esperanzas, pero no estaban justificadas. El hecho de que hayamos estado defendiendo a nuestro país durante dos años ya es una gran victoria", ha dicho Danilov en una entrevista para la cadena británica BBC. En ese sentido, ha señalado que a pesar de que no se han cumplido las "demasiado optimistas" expectativas ucranianas en el campo de batalla, no se ha perdido aún la guerra. "La gente a veces comete errores", ha apuntado. Así, ha explicado que la "muy difícil" situación en el frente ha evidenciado que los "viejos libros de texto de la guerra, incluidos los de la OTAN", se han quedado obsoletos. "Deben guardarse en los archivos. Nunca ha habido una guerra como la de nuestro país ni en el siglo XX, ni en el XXI", ha destacado.