Simeone: "Necesitamos seguir en esta dinámica de buena energía y buen juego"

Majadahonda (Madrid), 12 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este martes que su equipo necesita "seguir en esta dinámica de buena energía y, sobre todo, buen juego" en el partido de la Liga de Campeones contra el Lazio, en el que se jugará la primera posición del grupo, y remarcó la importancia de la afición en cada encuentro en el Metropolitano.

"Siempre lo digo, tenemos una afición maravillosa. Cuando está fuerte y cerca del equipo se siente y lo necesitamos. Para llegar a los objetivos que queremos, necesitamos hacernos fuertes en casa. Tenemos un partido duro, difícil, que lo tendremos que llevar a donde creemos que le podemos hacer daño", dijo el técnico sobre la racha de 19 victorias consecutivas actual en su estadio, escenario de este duelo decisivo.

El último choque ante el Almería, con un apurado 2-1, lo pone sobre aviso. "En todos los partidos siempre se convive con dificultades. No hay partidos que vos comandes o manejes los 90 minutos. Del partido del otro día me quedé corto en los 35 minutos que dije en la conferencia. Repasándolo nuevamente, hicimos un primer tiempo muy, muy bueno", afirmó.

"El segundo tiempo no empezamos de la mejor manera, recibimos el gol, pudimos haber hecho el tercero en varias oportunidades, ellos también pudieron haber hecho el 2-2 y se caminó en ese espacio donde podíamos meter el tercero o nos podían empatar. Convivimos bien con la necesidad de terminar el partido ganándolo y hay que aprender también a jugar cuando el equipo no atraviesa un momento de buen juego", explicó en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

Hace un año, el Atlético fue eliminado de la competición europea con una derrota frente al Oporto. Ahora, se juega la primera posición, con la clasificación para octavos ya asegurada.

"La temporada pasada, sobre todo al inicio, fue la más compleja de estos doce años que llevamos en el club. Y, bueno, puede pasar", repasó el técnico sobre aquel momento.

"El equipo no se encontró con el camino que siempre buscó, vino el parón, terminó el Mundial y recuperamos capacidad de juego, esfuerzo y jugar en equipo. Y a partir de buenos resultados que siempre ayudan a tomar confianza fuimos creciendo en el final de la temporada pasada, sumándolo a todo esto que vienen haciendo los chicos, que es muy bueno y que necesitamos seguir en esta dinámica de buena energía y, sobre todo, buen juego", valoró.

Enfrente, este miércoles tendrá al Lazio, uno de sus exequipos como jugador, del que salió campeón del 'Scudetto'. "Ante todo, los dos equipos estamos pasando a los octavos de final. Esto es bueno para el crecimiento del Lazio, que me ha dado tantísimo en mi carrera como futbolista, con un cariño de la gente increíble. Es un equipo del que siempre tengo un grandísimo recuerdo y nunca voy a olvidar", aseguró.

En el once se espera a Álvaro Morata, goleador trece veces en este curso. "Yo absolutamente creo influencia. Es todo trabajo de él, crecimiento deportivo y posiblemente esté en uno de sus mejores momentos como continuidad, sobre todo, de juego", destacó.

"El otro día me acuerdo que había dos partidos que no había hecho goles y yo decía que no me importaba porque está bien. Cuando un futbolista está bien, las cosas suceden naturalmente. Todo trabajo y crecimiento de Álvaro puro", abundó.

El Atlético tiene por delante cuatro duelos en diez días. "Vamos a hacer en consecuencia de lo que creemos que sea mejor para cada partido. Está claro que los partidos están ahí por delante, cada partido tiene una gran responsabilidad y evidentemente buscaremos siempre generar con los chicos que creemos que lo podemos hacer muy bien", expresó.