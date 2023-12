Save The Children denuncia la muerte de uno de sus trabajadores y su familia en Gaza por ataques de Israel

La ONG Save The Children ha denunciado este martes que un miembro de su plantilla en la Franja de Gaza ha fallecido junto a su familia víctima de un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas de Defensa de Israel en el marco de la campaña militar contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave. La organización ha identificado al fallecido como Sameh Ewaida, un hombre de 39 años y padre de cuatro hijos de doce, once, tres y dos años. Save The Children ha señalado en un comunicado que también se estima que su esposa y "muchos otros miembros de su extensa familia" han fallecido por los ataques israelíes. "Sameh, miembro del equipo administrativo, será recordado por sus colegas por difundir alegría y amabilidad, bailar en los talleres de equipo y siempre estar atento para preparar el desayuno y el café para todos", reza el escrito en el que la ONG confirma "con profunda tristeza" la noticia. La directora de Save The Children Internacional, Inger Ashing, ha elogiado la figura de Ewaida, a la par que ha incidido en que, aunque los equipos de la organización están formados por "personal de respuesta humanitaria experimentado", también requieren de "protección y apoyo" en las circunstancias actuales. De hecho, Ashing ha aseverado que la organización será "implacable" a la hora de dirimir responsabilidades por la muerte de este último trabajador humanitario, y ha aseverado que la ONG exigirá "el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitaria y la rendición de cuentas de quienes lo violan". "Como todos los civiles en Gaza, muchos se han visto obligados a abandonar sus hogares, han visto morir a sus seres queridos y se les ha privado de lo que necesitan para sobrevivir", ha lamentado Ashing, quien ha denunciado una vez más los "continuos bombardeos de Gaza por parte de las fuerzas israelíes". Así las cosas, Ashing ha incidido en que el conflicto en Oriente Próximo está siendo la guerra "más mortífera registrada con respecto al personal humanitario y de la ONU asesinados". "Es una mancha en nuestra conciencia colectiva que hayan sido asesinados mientras intentaban ayudar a otros a sobrevivir a este brutal conflicto". Las hostilidades en la Franja de Gaza estallaron el pasado 7 de octubre después de que Hamás lanzara una ofensiva contra Israel que dejó cerca de 1.200 muertos y 240 rehenes, parte de los cuales ya han sido liberados en virtud a un acuerdo para una tregua que duró apenas una semana. Tras aquellos ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una cruenta contraofensiva contra las estructuras de Hamás en el norte de la Franja de Gaza --aunque los ataques ya se han extendido hacia el sur del enclave-- y que deja ya un balance de más de 18.400 muertos y 50.000 heridos.