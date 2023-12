Sarri: "Si tuviera que elegir un equipo para entrenar sería el Atlético"

Madrid, 12 dic (EFE).- Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, proclamó este martes la "superioridad" del Atlético de Madrid, su rival por el primer puesto del grupo E de la Liga de Campeones, elogió a Diego Simeone, del que resaltó que tiene "un plan ofensivo impresionante", y aseguró que "si tuviera que elegir un equipo para entrenar" sería el conjunto rojiblanco.

"Me interesa llegar primero. Los números del Atlético de Madrid son la demostración de lo fuerte que está este equipo, especialmente en este estadio. Ya sabíamos que iba a ser duro. Y con estos números (19 triunfos seguidos en casa) vemos que será incluso más difícil de lo que pensábamos", expuso en la rueda de prensa en el estadio Cívitas Metropolitano, escenario del encuentro de este miércoles.

"Si tuviera que elegir un equipo para entrenar elegiría el Atlético de Madrid. Te lo digo sinceramente. Está claro que es justo que siga Simeone. Espero que se quede diez años más, porque yo en breve me retiraré, pero si me preguntas hace cinco años atrás de entrenar fuera de Italia, te habría dicho el Atleti", continuó el técnico, al que le encanta el ambiente del campo madrileño.

Y habló de Diego Simeone: "Defensivo me parece una gran palabra. Yo este año lo he visto jugar con ritmo en el medio campo, con dos puntas... Hablar de actitud defensiva me parece demasiado. Es un equipo que cuando decide defender lo hace de forma contundente, pero tiene un plan ofensivo impresionante. Me parece muy reducido hablar de Simeone sólo como defensivo".

"El Atlético es un equipo muy superior a nosotros, pero nuestras pocas posibilidades las queremos jugar muy bien. El Atlético tiene una categoría diferente a la nuestra. El Lazio viene de tres victorias y un empate y parece un funeral. En cualquier otro equipo tirarían petardos. Como si para nosotros fuera natural estar en octavos... Desde el año 2000, el Lazio llegó dos veces a octavos", reivindicó.

"Sabemos por qué llegamos segundos. Porque hay tres equipos que se han dejado puntos. Lo hemos hecho bien. Pero no llegamos segundos porque la fuerza de nuestro equipo era para el segundo lugar. En cuanto al Celtic, desde el punto de vista técnico, no creo que sean superiores a nosotros. En cuanto al Feyenoord tengo dudas. Tiene cinco jugadores que en dos años serán de altísimo nivel", abundó.

Su equipo, según él, ha crecido desde el 1-1 en el estadio Olímpico de Roma contra el conjunto rojiblanco al duelo de este miércoles en el Metropolitano. "En ese momento estábamos en un periodo de dificultad. Hoy, menos. Hoy somos un equipo que tiene altibajos, pero tenemos menos dificultades con respecto a entonces", declaró.

"También hay que ver cuánto ha crecido el Atlético de Madrid. Es complicado. En este estadio pocos ganan. Yo vine aquí con el Juventus, íbamos ganando 2-0 y en cuarto de hora nos empataron a dos. Por suerte, el árbitro pitó el final porque si no iba a acabar mal", recordó.

"Hemos vuelto a encontrar la solidez, como la teníamos el año pasado y que en la parte inicial de la temporada habíamos perdido. Esto nos ha ayudado en los últimos partidos. Está claro que a nivel ofensivo tenemos que volver a encontrarnos todavía, porque no tenemos el nivel del año pasado. Luis Alberto es un futbolista muy importante para nosotros, ha estado fuera sólo dos partidos. Es muy importante para nosotros", insistió el entrenador.

Y también destacó la calidad de Álvaro Morata, al que dirigió en el Chelsea. "No es cierto que no nos lleváramos bien. Es un jugador extraordinario, con unas cualidades increíbles, de alto nivel, uno de los delanteros centros más adaptables a mi manera de jugar, pero Álvaro en esa época estaba nervioso, no se encontraba bien en Londres. El problema lo tenía él en ese sentido, pero no conmigo", recordó.

El Lazio empató 1-1 con el Hellas Verona en su último compromiso. "Yo espero que cambie poco (el duelo de este miércoles respecto al último choque). Aparte del error que cometimos a los 30 segundos de partido, fue un buen partido. Tengo la sensación de que hicimos un gran partido de alto nivel. Miré los números y son de alto nivel, superiores al partido contra el Sassuolo. Me espero que el equipo repita y mejore su rendimiento", dijo.

No desveló apenas nada de la alineación titular. Sólo la titularidad de Gila. "Ni siquiera lo he decidido el once. ¿Qué hago si no todo el día de mañana? Habrá que llegar a las nueve de la noche. El único cierto es Gila. Luego ya veremos. No tenemos alternativas, así que Gila estará", apunto el técnico, tras el paseo del equipo por el estadio Cívitas Metropolitano.

Sí aseguró que se centra sólo en este partido, aunque la próxima jornada se mida al Inter en la Serie A. "Este encuentro tiene su valor. Es difícil porque parece un partido inservible entre dos equipos que se han clasificado ya para los octavos, pero en realidad hay mucho en juego y es muy fuerte", advirtió.

El entrenador elogió a Pedro Rodríguez: "Mi confianza en Pedro es muy fácil tenerla. Si lo conoces y lees su currículum es uno de los tres jugadores que más ha ganado en el mundo. Técnicamente es un fenómeno. Está claro que en este momento tiene 36 años y no nos puede garantizar todos los partidos ni jugar los 90 minutos a menudo, pero sigue siendo un jugador muy bueno. Además, es muy bonito verlo entrenar, porque se entrena con el espíritu de un chico de 18 años. Es un honor y un placer tenerlo con nosotros".

A su lado en la rueda de prensa, el centrocampista Manuel Lazzari fue preguntado por Antoine Griezmann. "Hemos estudiado muy bien al Atlético de Madrid. Griezmann es un fenómeno. Lo sabemos. Juega en cualquier posición del campo, va a cualquier lugar, pero tenemos que centrarnos en todo el equipo, no sólo en él, porque el Atleti tiene muchísimos jugadores que con una jugada te resuelven el partido. Tenemos que ser compactos", afirmó.