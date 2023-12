Pilar Rubio rompe su silencio y responde con contundencia a los rumores de crisis con Sergio Ramos

Después de semanas envueltos en rumores de distanciamiento y de que se haya especulado con que su separación sería inminente y estarían esperando a que pasasen las Navidades para hacerla pública, Pilar Rubio y Sergio Ramos han roto su silencio. Coincidiendo con la exclusiva de Pilar Vidal en 'Espejo Público' asegurando que su crisis tendría forma de tercera persona con nombre y apellidos -supuestamente por parte del futbolista- y que habría sido su mudanza a Sevilla a principios de temporada lo que habría sentenciado a su matrimonio por sus diferentes modos de vida, la pareja ha dado un paso al frente y ha respondido con rotundidad a las informaciones que se han dado en los últimos días. Si este lunes por la mañana era Ramos el que reaparecía en la capital andaluza y dejaba claro que todo está "fenómeno" y "muy bien" en su relación, horas después Pilar ha hecho lo propio en Madrid, en la fiesta navideña con la que Atresmedia ha celebrado en el Teatro Real los excelentes resultados de audiencia de 2023. Acompañada por Pablo Motos y Jorge Salvador -sus 'jefes' en 'El Hormiguero'- y luciendo la mejor de sus sonrisas, la presentadora ha zanjado de un plumazo los rumores de crisis ante los micrófonos de Europa Press: "Estoy bien, muy bien, y nosotros estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa. Tú imagínate, con lo que trabajamos en este programa, que este señor y este señor (por sus compañeros) me tienen todo el día ensayando y trabajando, no tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas" ha sentenciado. "¡Madre mía! Estamos súper bien, estamos muy bien y siento que tengas que estar a estas horas aquí por esto, pero tranquilo, está todo bien" ha insistido, afirmando con rotundidad y entre risas que nada hay de cierto en las informaciones que apuntan a que anunciarán su separación después de Navidad: "¿Eso qué se hace, se apunta y*? No podemos estar desmintiendo tonterías cada día" ha asegurado. Apostando por la comodidad con un sofisticado dos piezas de tweed en blanco y negro con blazer larga y pantalón tipo capri por debajo de la rodilla, blusa negra y collar de perlas, Pilar ha evitado pronunciarse sobre los rumores de mala relación con los padres de Sergio, aunque sí ha adelantado que "las Navidades las pasaremos como siempre". Es decir, en familia.