ONG y activistas climáticos exigen más ambición en las horas finales de la Cumbre: "Este texto es una mierda"

Organizaciones y activistas climáticos presentes en la Cumbre del Clima de Dubai (COP28) han exigido más ambición a los negociadores internacionales en las horas finales de este encuentro. "Me hago eco de los comentarios de los partidos de la sociedad civil: la buena noticia es que todos estamos de acuerdo en que este texto es una mierda y que ya es hora. Tenemos que solucionarlo, sabemos para qué vinimos aquí, sabemos lo que dice la ciencia y lo que la gente exige con urgencia en todo el mundo. La era de los combustibles fósiles tiene que terminar ahora, no en un futuro lejano en 2050", ha dicho Rachel Cleetus, directora de políticas y economista principal del Programa de Clima y Energía de la Unión de Científicos Preocupados (UCS, por sus siglas en inglés). Cleetus ha añadido que "vale la pena hacer horas extras para hacerlo bien" porque la crisis climática está fuera de control rápidamente en todo el mundo, según ha informado el movimiento internacional 350.org. "Es realmente fundamental que en esta COP aseguremos una eliminación rápida y justa de los combustibles fósiles, para eso vinimos aquí", ha añadido esta experta. Para Cleetus, hay muchas "invocaciones vacías al 1.5" por lo que es necesario incluir palabras que estén realmente a la altura de la ciencia en el texto final del acuerdo. "No hemos visto ningún texto real que esté a la altura de eso. Esa palabra 'podría' en la parte superior de las opciones del menú es fatal. En este momento, la razón por la que es particularmente dañino es que no hay nada voluntario u opcional en los impactos climáticos que la gente está experimentando", ha advertido. Por su parte, Andreas Sieber, director asociado de políticas y campañas globales de 350.org, advierte de que el borrador de acuerdo no ha sido escrito con la intención de lograr algo histórico. "Ni siquiera puedo imaginar que haya sido escrito para lograr algo decente. Incluso se podría suponer que hay malas intenciones", ha lamentado. En este sentido, considera que la Presidencia de la COP28 ha escrito al texto con lo que le han "susurrado al oído los negociadores de Arabia Saudí y Estados Unidos". "El sultán Al Jaber dijo que quería ser humilde, pero ser humilde sería escuchar a las naciones más vulnerables al clima", ha añadido. Romain Ioualalen, director de campañas de políticas globales de Oil Change International que el borrador presentado este lunes no refleja la ciencia, no refleja las demandas del movimiento global por el clima y la justicia climática para una eliminación gradual justa y totalmente financiada de los combustibles fósiles y "ni siquiera refleja las posiciones de la gran mayoría de las partes en este proceso que han pedido repetidamente un resultado sólido en materia de combustibles fósiles". "Recordemos que el éxito de esta COP se juzgará en función de si hay un acuerdo sobre una eliminación gradual completa, rápida, justa y financiada de todos los combustibles fósiles. Esa es la prueba y lo que estamos aquí para hacer", ha avisado. INCUMPLIMIENTOS FINANCIEROS Además, ha advertido de que los países desarrollados no han cumplido cumplido con sus obligaciones financieras en este proceso pese a que enviaron una señal clara de que los países en desarrollo recibirían apoyo financiero durante la transición. En este sentido, Vanessa Nakate, activista ugandesa por la justicia climática, ha advertido que el nuevo documento es una sentencia de muerte para las comunidades. "Necesitamos mantener vivo el 1,5, y no podemos hacerlo si el texto permanece como está ahora. Tenemos que luchar por la humanidad y por nuestra supervivencia. Estamos en las últimas horas de la COP28 y necesitamos desmantelar el poder de la industria de los combustibles fósiles sobre el proceso de la COP. La sociedad civil y todos los países deben luchar incansablemente por una eliminación gradual de todos los combustibles fósiles", ha advertido. Mientras, Joseph Sikulu, director general del Pacífico de 350.org, ha recordado las palabras del ministro de Islas Marshall: "No vinimos aquí para firmar nuestra sentencia de muerte". "Sabemos que la COP28 aún no ha terminado, y sabemos que nuestros negociadores están ahí manteniendo la línea. Volviendo a entrar, duro y fuerte, y nosotros nos mantendremos fuera en todo lo que podamos para asegurarnos de mantener esa línea", ha subrayado para añadir que "pase lo que pase", construirán el mundo que quieren ver, aunque esperan que lo que surja de esta COP les ayude a lograrlo.