Martes, 12 de diciembre de 2023 (09.00 GMT)

Milei dijo dar "gran importancia" a lazos con Pekín, según emisario chino al que recibió

Pekín (EFE).- La Cancillería china aseguró hoy que el nuevo presidente argentino, Javier Milei, afirmó que su nuevo Gobierno dará una "gran importancia" a las relaciones con Pekín en una reunión con Wu Weihua, el enviado especial del presidente chino, Xi Jinping, a su toma de posesión. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Mao Ning explicó hoy en una rueda de prensa que Wu, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), transmitió a Milei la felicitación de Xi.

Maduro dice que Milei quiere convertir a Argentina en una "colonia del capital extranjero"

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que el nuevo mandatario de Argentina, Javier Milei, busca convertir a ese país en una "colonia del capital extranjero", al querer "desaparecer" y "destruir el Estado". "Eso de desaparecer el Estado, destruir el Estado, quien quiere destruir el Estado, como Milei, porque quiere convertir a Argentina en colonia, en colonia del capital extranjero y en un feudo de los cuatro, cinco multimillonarios que le financiaron la campaña. No, no, no, al contrario, hace falta un Estado pujante, poderoso, fuerte, integrador", dijo Maduro.

El Gobierno de Perú tomará decisión sobre Fujimori cuando se resuelva pedido de nulidad

Lima (EFE).- El Gobierno de Perú "tomará una decisión" sobre el caso del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue excarcelado la semana pasada, después que el Tribunal Constitucional (TC) emita una resolución sobre el pedido que presentó uno de sus integrantes para que se anule la orden que la semana pasada permitió su liberación. "Cuando el tribunal se pronuncie sobre ese asunto podremos tomar la decisión que la Constitución y los convenios internacionales establecen", declaró el primer ministro, Alberto Otárola.

Veinte muertos y decenas de heridos por los bombardeos israelíes sobre Gaza

Jerusalén (EFE).- Veinte personas murieron y decenas resultaron heridas por los bombardeos del Ejército israelí que hoy siguió con sus ataques sobre la Franja de Gaza, entre ellos en el área sur de la gobernación de Rafah, parte de la cual es designada como zona humanitaria donde se acumulan masas de palestinos desplazados. "Veinte personas murieron y decenas resultaron heridas cuando aviones de la ocupación (Israel) bombardearon varias casas de Rafah, y todavía hay personas desaparecidas bajo los escombros", informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Cuatro palestinos muertos por un ataque con dron israelí en la ciudad cisjordana de Yenín

Jerusalén (EFE).- Cuatro palestinos murieron hoy por un ataque con un dron israelí en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada y uno de los bastiones de milicias palestinas, informaron fuentes sanitarias y la agencia oficial de noticias Wafa. "Cuatro jóvenes murieron hoy, martes, en el bombardeo de un dron de la ocupación (Israel) contra un grupo de jóvenes en el barrio de Sibat de la urbe de Yenín", concretó Wafa.

Rusia lanza más de 40 ataques sobre Avdivka y ha izado bandera en el suroeste de Márinka

Kiev (EFE).- Las tropas ucranianas que defienden la localidad de Avidvka, en la provincia oriental de Donetsk, repelieron durante la pasada jornada un total de 42 ataques rusos, según el parte de guerra del martes del Estado Mayor de Kiev. Según el influyente canal militar de Telegram ucraniano DeepState, “la densidad de los ataques (rusos) es colosal” en el eje de Avdivka, pese a que la mayoría de cargas rusas han sido rechazadas por las defensas ucranianas.

Científicos piden a Kerry que medie para salvar la COP28 y aislar a Arabia Saudí

Dubái (EFE).- La Unión de Científicos Conscientes (UCS) pidió hoy al enviado especial del clima de Estados Unidos, John Kerry, que medie para conseguir que la COP28 revierta la decisión de no incluir el fin de los combustibles fósiles en el Balance Global y culpó a los petroestados, con Arabia Saudí a la cabeza, de "tener el texto que quieren". En una rueda de prensa en la Cumbre del Clima de Dubái (COP28), Rachel Cleetus, directora de políticas del Programa de Clima y Energía de la UCS, pidió "por favor" a Kerry que consiga lo que buscan los científicos y ecologistas, que se incluya en el documento el fin de los combustibles fósiles.

Rechazan moción de censura contra el portavoz del Gobierno nipón por escándalo de fondos

Tokio (EFE).- El Parlamento japonés rechazó este martes la moción de censura presentada en la víspera por la oposición contra el portavoz y número dos del Gobierno, Hirokazu Matsuno, por su supuesta implicación en un escándalo de financiación irregular. La Cámara Baja, donde la coalición gobernante conformada por el Partido Liberal Democrático (PLD) y la formación budista Komeito ostenta una amplia mayoría, tumbó hoy la moción presentada este lunes por el Partido Constitucional Democrático de Japón, principal en el bloque de la oposición, con 278 votos en contra y 166 a favor.

Birmania superó a Afganistán como el principal productor de opio del mundo, según la ONU

Bangkok (EFE).- Birmania (Myanmar) ha superado a Afganistán como el mayor productor de opio del mundo, después de el colapso productivo en este último país tras la llegada de los talibanes al poder, informó este martes la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). En un informe sobre el opio en el sudeste asiático presentado en Bangkok, la ONUDD indica que el cultivo de opio en Birmania creció un 18 por ciento en 2023 hasta las 47.100 hectáreas, frente a unas 11.000 cultivadas en Afganistán.

El juicio contra Daniel Sancho en Tailandia contará con al menos 57 testigos

Koh Samui/ Bangkok (EFE).- El juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta tendrá lugar en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) del 9 de abril al 3 de mayo y contará con al menos 57 testigos entre todas las partes. La fiscalía presentará 28 testigos, mientras los abogados que representan a la familia de Arrieta incluyen en su lista a 2 testigos, presentados durante una vista preparatoria celebrada hoy en el tribunal de Samui, informaron a EFE fuentes cercanas al caso. EFE

