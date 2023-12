La Justicia de Pakistán anula la condena contra Nawaz Sharif y allana el camino para su candidatura en 2024

El Tribunal Superior de Islamabad ha anulado este martes la condena contra el ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif por corrupción, lo que allana el camino para que presente su candidatura en las elecciones previstas para febrero de 2024. La corte ha declarado que la agencia nacional contra la corrupción de Pakistán no contaba con pruebas suficientes para confirmar la condena impuesta en 2018 contra el exmandatario por un tribunal de menor instancia y ha resuelto el recurso a favor de Sharif. Su hermano, el también ex primer ministro Shehbaz Sharif, ha aplaudido la decisión de la Justicia y ha señalado que los casos en su contra son "basura" y "han sido creados para descalificarlo", según un mensaje difundido a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter. "Los siete años tirados a la basura no son solo una pérdida personas sino una pérdida para el desarrollo y la prosperidad de Pakistán", ha expresado antes de manifestar que un nuevo liderazgo encabezado por su hermano permitiría al país "avanzar". Sharif, que gobernó tres veces Pakistán en el pasado, fue destituido en 2017 por el Tribunal Supremo del país y condenado un año después. La legislación de Pakistán prohíbe que un convicto se presente a las elecciones generales, si bien a principios de este año se introdujeron una serie de enmiendas a la Ley Electoral que limitan la inhabilitación de los diputados a cinco años con efecto retroactivo. No obstante, el Supremo ha mantenido su inhabilitación en relación con el caso de los Papeles de Panamá y, en una sentencia, falló que su inhabilitación es vitalicia dada la falta de "honestidad y confianza" del político paquistaní --tal y como recoge el artículo 62 de la Constitución--. Ahora, el Supremo ha establecido una corte especial para determinar si los aspirantes que han sido descalificados en el pasado en virtud de dicho artículo de la Constitución pueden o no participar en las elecciones a luz de las enmiendas aprobadas este año a la ley, que se remonta a 2017, según informaciones del diario paquistaní 'Dawn'. Su sucesor en el cargo y rival político, Imran Jan, también fue destituido por el Parlamento en una moción de censura que tuvo lugar en 2022, por lo que se encuentra encarcelado a la espera de que se resuelvan los casos abiertos en su contra ante la Justicia.