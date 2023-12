Juan del Val responde contundente a los rumores de reconciliación entre su amigo Juan Ortega y Carmen Otte

En medio de la incertidumbre y los rumores que circulan sobre una posible reconciliación entre Juan Ortega y Carmen Otte, el presentador y amigo cercano del torero, Juan del Val, ha dejado claro que no tiene por qué dar información al respecto. Al ser cuestionado sobre los rumores de una segunda oportunidad entre la pareja - que hace tan solo una semana suspendían su matrimonio en el último momento -, Juan del Val responde de manera contundente: "Yo no soy el portavoz de Juan Ortega". Ante la insistencia de los periodistas, el presentador se muestra sorprendido y lanza una pregunta directa: "¿Y eso tú por qué lo sabes?". El marido de Nuria Roca deja en claro que no está al tanto de los acontecimientos y reitera su posición de no ser el representante de Juan Ortega. De esta manera, asegura reiteradamente no tener información sobre la situación: "Yo no lo sé y evidentemente, si lo supiese, tampoco te lo iba a decir. ¡Faltaría más! No soy el portavoz de Juan Ortega, soy un amigo de Juan Ortega y fin de la película". La especulación sobre la relación entre Juan Ortega y Carmen Otte surgió después de la repentina cancelación de su boda, pero, hasta el momento, los protagonistas no han confirmado ni desmentido la posible reconciliación. La incertidumbre persiste, y Juan del Val se mantiene firme en su posición de no revelar detalles sobre la vida personal de su amigo torero.