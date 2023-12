Gonzalo Miró anuncia la noticia más esperada: !El regreso de Amaia Montero a los escenarios!

Los fans de Amaia Montero están de enhorabuena. Tras haber estado ingresada en un hospital madrileño durante diez días este verano, y de alejarse de los focos para centrarse en su recuperación, la cantante retoma con más fuerza que nunca su carrera musical. Un mes después de sorprender a los asistentes al concierto de Manolo García en San Sebastián arrancándose a cantar 'Pájaros de barro' con su compañero y amigo, la exvocalista de 'La Oreja de Van Goh' reaparece y lo hace por todo lo alto, protagonizando el spot con el que Telefónica celebra su 100 aniversario. Y así lo ha anunciado la propia Amaia a través de sus redes sociales, donde ha compartido el vídeo en el que, después de una larga temporada, volvemos a oír la voz que la convirtió en la 'reina del pop' de nuestro país: "¿Sabéis cuántos besos nos hubiéramos perdido? ¿Sabéis cuántos besos nos hemos regalado? Gracias a @telefonica por 100 años conectándonos a tod @s. Gracias a @jmalvpal a @lamadredepedroymario por otro viaje juntos! Y gracias a mi hermano #xabisanmartin por hacer de esta experiencia lo que siempre haces: magia. U N B E S O", ha escrito, exultante por este 'regalo' en forma de canción con el que deja claro que vuelve a ser la Amaia de siempre. Y por si quedase alguna duda, su exnovio Gonzalo Miró, con el que mantiene una gran amistad desde su ruptura en 2011, lo confirma y anuncia la mejor de las noticias, ¡el regreso de Amaia a los escenarios es inminente!: "Al final parezco el representante, el portavoz oficial. Ella está bien, está mejor. Bueno, ya la habéis visto y la iréis viendo un poquito más. Ya os dije que era cuestión de tiempo y que enseguida íbamos a tener buenas noticias. Y, todavía, las habrá mejores porque va a volver a la música y a los escenarios, que es lo suyo, es cuestión de tiempo" ha revelado. Sin "adelantar" ninguna fecha, el tertuliano sí está "convencido" de que su vuelta a la música "será un buen momento para ella y para todos, que hará feliz a todos los que la queremos y todos los que esperamos ansiosamente verla encima del escenario". "Es cierto" ha asegurado cuando le hemos comentado que es única. Aprovechando la ocasión, hemos preguntado a Gonzalo por las informaciones que apuntan a que el Rey Juan Carlos le habría regalado un coche. Algo que el hijo de Pilar Miró no ha dudado en desmentir entre risas: "joe, hay que elegir lo que uno lee". Siempre discreto con su vida privada, el colaborador reconoce que 2023 ha sido un buen año a nivel profesional y personal, aunque por el momento no se plantea pasar por el altar con su novia desde hace años, Noelia Velasco: "Mi corazón palpita, bombea sandre que da gusto. El trabajo bien, la salud bien, el amor bien, el Atleti bien, no tengo queja. Pero en el 2024 no tiene pinta de que se vaya a dar mi boda". "Es que parece esa cosa* nunca sabes, pero lo veo un poquito pasado de rosca ya. Eso de casarse ya, por hacer un sarao a lo mejor. Cualquier excusa es buena pero de momento no... no es necesaria" ha zanjado. ?