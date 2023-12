España y Colombia se emplazan a "colaborar en lazos culturales" pero no hablan del Tesoro Quimbaya o el galeón San José

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha reunido este martes 12 de diciembre con el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Juan David Correa, en un encuentro en el que ambos dirigentes se han emplazado a "colaborar en lazos culturales", aunque sin abordar temas pendientes del sector entre ambos países como son los del Tesoro de los Quimbaya o el galeón San José, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno colombiano. A la conclusión del encuentro, el Ministerio de Cultura y Deporte ha explicado que los ministros han conversado sobre los "retos" del sector cultural, "compartiendo propuestas y haciendo especial hincapié en aquellas en las que pueda establecerse cooperación entre los dos países". Así, por ejemplo, Urtasun y Correa han hablado sobre el Estatuto del Artista; las relaciones entre los centros de producción del INAEM y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá; el centenario de la publicación de 'La Vorágine' y "la oportunidad que ello brinda para explorar el papel de la cultura en la lucha contra el cambio climático" o la participación de España como país invitado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2025. "Al término del encuentro, que ha tenido lugar en el Ministerio de Cultura, los ministros se han emplazado a mantener una vía de contacto abierta para colaborar y profundizar así en los lazos culturales que unen a ambos países", han señalado desde el departamento dirigido por Urtasun. En la reunión también han participado el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y el embajador de Colombia, Eduardo Ávila. Entre ambos paises hay pendientes en materia cultural temas como los del Tesoro de los Quimbaya o el galeón San José. Estas mismas fuentes han precisado a Europa Press que ningún funcionario en ningún nivel puede referirse a estos temas hasta que una comisión entre la Cancillería y el Ministerio de Culturas colombiano definan la posición de Colombia y la estrategia a seguir. En todo caso, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, junto al parlamentario de Sumar Gerardo Pisarello -de Barcelona en Comú-, registraron el pasado mes de octubre en el Congreso una pregunta escrita dirigida al Gobierno entonces en funciones, con Miquel Iceta como titular de Cultura, para interesarse sobre si "ha valorado iniciar los trámites necesarios" para la restitución del Tesoro de los Quimbaya a la República de Colombia. En la iniciativa se recuerda que esta es la voluntad manifestada por el actual Gobierno colombiano, que se suma a las demandas y reivindicaciones de la sociedad colombiana para recuperar "su legado histórico y cultural". En el texto de la iniciativa, el diputado apunta que se está a las puertas de la celebración del Descubrimiento de América y "desde múltiples vías oficiales y no oficiales se exalta la necesidad de estrechar lazos de amistad con todos los países latinoamericanos". Este tesoro -que reúne 122 de las 400 piezas halladas hace 150 años- se encuentra en la actualidad expuesto en el Museo de América de Madrid. Su llegada a España se debió a un regalo privado del presidente de Colombia, Carlos Holguín (1888-1892) a la reina María Cristina, a finales del siglo XIX, en agradecimiento por haber intercedido en un conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Los diputados firmantes de la iniciativa recuerdan que este regalo "siempre ha sido objeto de conflicto, puesto que se trata de un bien cultural del Estado cuya donación o regalo requería la autorización del Congreso de la República de Colombia". "Para muchos expertos este regalo se realizó violando la Constitución de 1886 y la legislación colombiana", han añadido. Así, han reiterado que a pesar de que hasta la fecha "no se tiene constancia de que se hayan iniciado los trámites para la repatriación, sería positivo que desde el Gobierno de España se empezaran a dar los primeros pasos para hacerlo posible". La pregunta parlamentaria escrita dirigida al Ejecutivo inquiere también si "tiene conocimiento el Gobierno" de una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, de 2017, "estableciendo que la donación fue irregular por no haber respetado los procedimientos legales y constitucionales, dejándola sin efecto y ordenando iniciar los trámites para la repatriación del Tesoro de los Quimbaya". En cualquier caso, en marzo de 2022, el Gobierno español transmitió al colombiano a través de una carta oficial que el tesoro no podía ser "enajenado o exportado" hacia suelo colombiano, según informó la prensa del país. "España mantiene su ofrecimiento de entablar cooperación técnica sobre la Colección Quimbaya, que se ha visto truncada por la crisis del covid-19. Nos consta que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Museo de América de Madrid ya trabajan con propuestas concretas que incluyen conferencias y exposiciones", señalaba la carta firmada por Óscar López Águeda, director del gabinete de la Presidencia de España. "Esta cooperación no obsta para que pueda ser oportuno recordar que la buena fe demostrada por España en la posesión y preservación de la colección, así como la pertenencia de la colección a los fondos del Museo de América y su condición de Bien de Interés Cultural, que impide que la misma sea susceptible de ser enajenada o exportada", añadía la misiva. GALEÓN SAN JOSÉ Respecto al galeón San José, España sostiene que se hundió en 1708 en el transcurso de un combate naval con 600 marineros a bordo, es un buque de Estado y, como tal, sus restos tienen la consideración de tumba submarina y no pueden ser objeto de explotación comercial. El pasado mes de noviembre, sin embargo, el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que intentará recuperar el tesoro hundido en el galeón -20.000 millones de monedas de oro- antes de 2026, tal y como informó el ministerio de Cultura colombiano.