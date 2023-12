Eric García, Miguel Gutiérrez, Iván Martín y Jude Bellingham lideran el once ideal de la jornada 16

Eric García, Miguel Gutiérrez e Iván Martín, grandes protagonistas en la victoria del Girona ante el FC Barcelona en el Stadi Lluís Companys; Jude Bellingham y Rodrygo, que radiaron a un gran nivel en el Benito Villamarín; y Mikel Merino, autor de un gol y una asistencia frente al Villarreal, lideran el once ideal de la jornada 16 de LaLiga EA Sports de Europa Press elaborado con las estadísticas de Driblab. El once completo está compuesto por Pedrag Rajkovic (RCD Mallorca); Miguel Gutiérrez (Girona FC), Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Eric García (Girona FC), Aitor Ruibal (Real Betis); Jude Bellingham (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Iván Martín (Girona FC); Rodrygo Goes (Real Madrid), Borja Mayoral (Getafe CF) y Iñaki Williams (Athletic Club). Pedrag Rajkovic (RCD Mallorca) Si el Mallorca consiguió el triunfo ante el Sevilla fue en gran parte por la actuación del guardameta serbio. Rajkovic realizó 5 paradas, algunas de ellas de muchísimo mérito, para evitar el empate sevillista y lograr el segundo triunfo de la temporada para el equipo bermellón. Miguel Gutiérrez (Girona FC) El lateral izquierdo del Girona fue diferencial en el triunfo de los rojiblancos en Barcelona. Miguel Gutiérrez fue el jugador del Girona que más remató en el partido, además anotó el segundo gol del partido con una gran jugada individual. También generó 2 ocasiones, completó el 98% de sus pases, 13 de ellos en el último tercio, realizó 2 centros al área y, en defensa, se impuso en 3 duelos y recuperó 2 balones. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) El Rayo Vallecano volvió a dejar su portería a cero en un partido de Liga por 7ª vez esta temporada, y el central francés fue el jefe de la zaga rayista. Lejeune fue el jugador del Rayo con más acciones con balón con 112 acciones y el tercero que más remató (2). Además, en defensa se impuso en 6 de los 8 duelos que disputó, recuperó 8 balones para su equipo e interceptó un remate. Eric García (Girona) El central catalán se enfrentaba este domingo al club que lo tiene en propiedad, el FC Barcelona, y demostró el buen momento que atraviesa. Eric García secó a Joao Felix durante todo el encuentro. En defensa, se impuso en 4 duelos, recuperó 7 balones, realizó 4 entradas de manera acertada e interceptó 3 remates. Con balón, completó 34 de los 36 pases que intentó. Aitor Ruibal (Real Betis) El lateral diestro verdiblanco fue el héroe bético en el duelo ante el Real Madrid anotando el gol del empate. Un remate desde la frontal del área que se clavó por la escuadra izquierda de la portería defendida por Lunin. Además, Ruibal generó 1 ocasión, fue el jugador del partido que más duelos disputó (18) y recuperó 6 balones. Jude Bellingham (Real Madrid) El centrocampista inglés del Real Madrid volvió a reencontrarse con el gol en el Benito Villamarín. Jude Bellingham anotó el gol madridista en Sevilla tras una gran combinación con Brahim Díaz. Además, realizó otro remate a portería, generó 3 ocasiones, completó 3 de los 4 regates que intentó y se impuso en 10 de los 13 duelos que disputó y recuperó 4 balones. Mikel Merino (Real Sociedad) El mediocentro internacional por España fue el MVP en la visita del equipo 'txuri urdin' en el Estadio de la Cerámica. Participó en dos de los 3 goles de su equipo, anotando el primero de los tantos y asistiendo en el tercero a Kubo con un taconazo brillante. También estuvo notable en defensa imponiéndose en 6 duelos y recuperando 7 balones. Iván Martín (Girona FC) Un nuevo partidazo del centrocampista y ya van unos cuantos esta Liga. Ante el FC Barcelona, el vasco asistió en uno de los tantos de su equipo, falló tan solo 4 pases, completó los 8 pases que intentó en el último tercio de campo y el 100% de sus regates. En defensa, se impuso en 5 duelos y recuperó 4 balones, realizó 2 entradas exitosas e interceptó un remate. Rodrygo Goes (Real Madrid) El brasileño, pese a no marcar en esta ocasión, volvió a ser uno de los jugadores más destacados del ataque blanco. Generó 2 ocasiones de gol, completó 32 de los 33 pases que intentó, 19 de ellos en el último tercio. Además, ante el Betis, Rodrygo realizó su partido con más regates completados desde que está en el Real Madrid con 10. Borja Mayoral (Getafe CF) El delantero español sigue en un estado de forma sobresaliente. Ante el Valencia, logró el tanto del triunfo azulón con un gran cabezazo, sumando su 9º gol en LaLiga, lo que lo coloca al frente de la clasificación de trofeo Zarra. Además, completó el 100% de los pases que intentó en el último tercio y se impuso en 3 de los 5 duelos aéreos que disputó. Iñaki Williams (Athletic Club) El internacional ghanés del Athletic está viviendo el mejor arranque de temporada de su carrera. Ante el Granada anotó su 8º gol de la temporada, convirtiéndose en el máximo goleador de los rojiblancos, además, es tercer jugador con más participaciones en goles en lo que llevamos de Liga (11). En Los Cármenes también fue el que más veces remató (5), generó 2 ocasiones de gol y realizó 4 centros.