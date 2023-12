El PGA Tour suspende a Jon Rahm por su marcha al circuito saudí LIV Golf

El golfista español Jon Rahm, número tres del mundo, ha sido suspendido por el PGA Tour, el circuito americano de golf, por su fichaje millonario por el LIV Golf, la Liga saudí, y sus resultados de la temporada 2022-23 no contarán para el ranking de puntos que determina la elegibilidad para los torneos de 2024. Según desvela el medio especializado Golf Digest, el PGA Tour envió a los golfistas el lunes por la noche un escrito en el que comunicaba que el vasco había sido sancionado por disputar "otros torneos no autorizados". El pasado jueves, Rahm se convirtió en nuevo jugador del LIV Golf al aceptar un fichaje millonario dando la espalda a la PGA americana y el DP World Tour, Circuito Europeo, que había defendido como uno de sus mayores estandartes. El campeón del US Open en 2021 y del Masters de Augusta en 2023 habría aceptado el traspaso por unas ganancias que múltiples medios especializados cifran en 500 millones de euros. Ahora, el PGA Tour anula los resultados de Rahm de la temporada 2022-23, en la que consiguió cuatro títulos para terminar decimoctavo en el ranking de la FedEx Cup, la lista de puntos que prioriza la elegibilidad para la temporada 2024. La suspensión del vasco provocará un efecto dominó que afectará positivamente a algunos jugadores. El más beneficiado es el canadiense Mackenzie Hughes, que pasa del puesto 51 al 50 y será elegible para los ocho grandes eventos del circuito. La inversión saudí en el deporte se ha ligado los últimos años al lavado de imagen que busca un país con importantes denuncias en tema de derechos humanos, con un fondo inagotable de millones. Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, o el español Sergio García y los ingleses Lee Westwood e Ian Poulter son algunas de las figuras del LIV Golf.