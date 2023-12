El juicio contra Daniel Sancho ya tiene fecha: Se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo de 2024

Día clave para Daniel Sancho y su futuro, ya que el hijo de Rodolfo Sancho sabe desde hoy la fecha de su juicio por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Tras aplazarse el pasado 27 de noviembre la vista ante el juez -que decidió otorgar más tiempo a la defensa para recabar pruebas y datos- este martes el cocinero español ha regresado a la Corte de Samui y se le ha comunicado cuándo arrancará el proceso judicial por el que podría ser condenado a pena de muerte: El próximo 9 de abril. En prisión provisional desde el 7 de agosto, no será hasta dentro de cuatro meses cuando Daniel se siente en el banquillo de los acusados, y está previsto que el juicio se desarrolle durante 15 días laborales, de martes a viernes, finalizando en principio el 3 de mayo. El nieto de Sancho Gracia está acusado de tres delitos por parte de la Fiscalía tailandesa: Asesinato premeditado, hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima, y destrucción y ocultación de documentación ajena (ya que el pasaporte y otros documentos de Edwin Arrieta no han aparecido). El chef (29) tan solo ha admitido el delito de ocultamiento de los restos del cirujano colombiano, pero sostiene que su muerte se debió a un acciente a raíz de una pelea que tuvieron cuando él quiso terminar con su relación, negando así la premeditación por la que podría ser condenado a pena capital. En la vista judicial que se ha celebrado hoy ha estado presente su madre, Silvia Bronchalo -que también estuvo en la Corte el pasado 27 de noviembre, cuando coincidió con Rodolfo Sancho- y en ella Daniel ha estado acompañado por su abogado de oficio, que ha presentado como estaba previsto las pruebas y testigos -uno de ellos protegido- para intentar demostrar que fue un crimen accidental y no premeditado.