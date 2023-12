El IPC de Estados Unidos cae una décima en noviembre, hasta el 3,1%

El índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en el 3,1% interanual en el mes de noviembre, lo que se traduce en una moderación de una décima desde octubre, según ha revelado este martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país. De su lado, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el undécimo mes de 2023 con un incremento del 4%, sin cambios desde el mes anterior y, de nuevo, su menor marca desde septiembre de 2021. Por su parte, los víveres se encarecieron un 2,9% interanual, mientras que la energía fue en noviembre un 5,4% más barata que doce meses antes. En tasas mensuales, la variable general del índice avanzó una décima desde el estancamiento de octubre, al tiempo que la subyacente repuntó al 0,3%, una décima más desde el registro previo. POLÍTICA MONETARIA La Reserva Federal (Fed) decidió el 1 de noviembre pausar el ciclo de subidas de tipos de interés por segunda vez consecutiva, dejándolos en un rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,50%, su nivel más alto desde enero de 2001. No obstante, en la rueda de prensa posterior al anuncio de dicha decisión, Powell reconoció que, aunque la Fed tiene el compromiso de lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% con el tiempo, "todavía no están seguros de haber logrado esa postura". "No estamos seguros en este momento de haber llegado a esa postura. No estamos seguros de haberlo hecho", explicó el jefe del instituto emisor, subrayando que, "dado lo lejos que hemos llegado, junto con la incertidumbre y los riesgos que enfrentamos, el Comité está actuando con cautela". Respecto al PIB, la primera economía del mundo creció un 5,2% en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del ejercicio pasado. De esta forma, EEUU aceleró su crecimiento frente a la expansión del 2,1% que se anotó durante el segundo tramo del año.