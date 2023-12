El Gobierno de Argentina suspende durante un año la publicidad institucional en medios

El nuevo Gobierno de Argentina ha anunciado la suspensión durante al menos un año de la publicidad institucional en medios de comunicación, dentro de una batería de medidas de ahorro que el presidente, Javier Milei, ya prometió en campaña y que se enmarca dentro de su objetivo general de reducir al máximo el gasto público. El portavoz de Milei, Manuel Adorni, ha confirmado la suspensión antes de una reunión del gabinete en la Casa Rosada, alegando que "la situación es crítica". "No hay plata", llegó a decir el mandatario el domingo, en su primer discurso tras convertirse en presidente del país sudamericano. Adorni ha vuelto a aludir a la herencia que recibe el actual Gobierno para alertar de los altos niveles de pobreza y de inflación. En este sentido, ha advertido de que "el Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo", por lo que "debe achicarse", informa la agencia de noticias Télam. El Ejecutivo ha puesto bajo "revisión" todos los contratos públicos firmados por el Estado en el último año y ha puesto en el punto de mira al funcionariado. Adorni ha señalado en su comparecencia que "quien no trabaja, dejará de pertenecer a la planta" del Estado. Está previsto que el ministro de Economía, Luis Caputo, anuncie este martes el primer gran paquete de medidas económicas de la nueva etapa política en Argentina.