Bruselas pide identificar recursos derivados de la congelación de bienes rusos para reconstruir Ucrania

La Comisión Europea ha presentado este jueves una iniciativa para identificar los recursos derivados de la congelación de bienes soberanos rusos por las sanciones de la Unión Europea y que puedan usarse en la reconstrucción de Ucrania. Con este primer paso, el Ejecutivo europeo busca emplear los ingresos extraordinarios derivados de la congelación de bienes al Banco Central de Rusia en febrero de 2022 y para ello plantea forzar a empresas de servicios financieros, como Euroclear, a gestionar e identificar estos fondos generados exclusivamente por las sanciones contra instituciones financieras rusas por la invasión de Ucrania. La otra pata de la medida es garantizar que estos beneficios se mantienen en el seno de las instituciones y quedan inmovilizados, quedando prohibido que se repartan como dividendos. La idea es, así, que a largo plazo estos recursos puedan emplearse en la ayuda a Ucrania a través de un programa especial de la UE. En todo caso, el proceso para poder emplear los impuestos generados por los bienes rusos será gradual y la UE necesitará otra propuesta conjunta de la Comisión Europea y el Alto Representante para usar de forma efectiva los fondos. Esta medida se aprobaría por unanimidad de los Veintisiete como una enmienda a las sanciones económicas aprobadas hasta ahora contra Rusia. La medida no sería retroactiva por lo que solo se usarían los beneficios extraordinarios que se generen desde la puesta en marcha del mecanismo. Un alto cargo de la UE explica que la idea de fondo es usar los "ingresos excepcionales" que ya están empezando a cobrar algunos Estados miembros en forma de impuestos como consecuencia directa de la congelación de los activos soberanos rusos. Aunque en Bruselas no quieren confirmar las cifras que podrían usarse para ayudar a Ucrania, se calcula que hay 200.000 millones euros en bienes soberanos rusos intervenidos y la presidencia española del Consejo estimaba en 17.000 millones los ingresos de los activos rusos congelados con los que esperaba rebajar las aportaciones que pide Bruselas a los Estados miembro para el presupuesto comunitario de los próximos cuatro años. No existe sin embargo un calendario claro de cuando se podría utilizar estos ingresos ni qué cantidad final se generaría. NUEVAS NORMAS PARA LA CONFISCACIÓN La propuesta de Bruselas coincide en el tiempo con el acuerdo alcanzado este mismo martes por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo para un nuevo marco común que facilite la congelación e incautación de bienes vinculados al crimen organizado en la Unión Europea. Las nuevas normas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los 27 para ser ley, amplía las categorías de delitos por los que se podrán embargar o decomisar activos y bienes, incluyendo por ejemplo el tráfico de seres humanos, drogas o armas de fuego y la elusión de sanciones impuestas por la UE. Además, garantizará que los derechos de las víctimas se tengan plenamente en cuenta en los procedimientos de rastreo, congelamiento y confiscación de activos, dando prioridad a la restitución a las víctimas y garantizando su compensación.