Bruselas desvincula el desbloqueo de fondos a Hungría de la postura de Orbán sobre Kiev

Bruselas, 12 dic (EFE).- La Comisión Europea desvinculó este martes el posible desbloqueo de 10.000 millones de fondos regionales a Hungría de las negociaciones que tendrán lugar en la cumbre de líderes de esta semana para decidir su el club abre negociaciones de adhesión con Ucrania, una decisión que debe ser unánime pero que rechaza el gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

"Es pura coincidencia que coincida exactamente en el mismo momento", defendió la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de derecho, la checa Vera Jourová, al ser preguntada en una rueda de prensa si ambas cuestiones están relacionadas.

La política checa defendió que los procesos de diálogo entre Bruselas y un Estado miembro para este tipo de cuestiones cuentan con etapas "estrictas" y ya estaba "previsto" que este asunto fuese abordado esta semana, en la que tiene lugar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario evitó confirmar que Bruselas vaya a desbloquear mañana los 10.000 millones en fondos regionales que dependen de la aprobación de una reforma judicial que respete los principios fundamentales del Estado de derecho, aunque sí afirmó que está analizando el último documento remitido al respecto por Budapest.

"Hemos recibido del Gobierno húngaro la respuesta a nuestra última lista de preguntas (...) Ahora la Comisión está haciendo los trabajos finales del análisis para tomar una decisión. No puedo decir cuál será", expresó.

El Ejecutivo comunitario estaba esperando una serie de aclaraciones sobre la reforma judicial acometida por el Gobierno de Viktor Orbán para desbloquear casi la mitad de los 22.000 millones de fondos regionales que tiene congelados por no cumplir con la Carta Europa de Derechos Fundamentales.

El posible desbloqueo de los recursos coincide en el tiempo con una cumbre en la que Orbán amenaza con frenar el inicio de las negociaciones de adhesión con Kiev y también el nuevo paquete de ayuda a Ucrania, por lo que se ha interpretado como un gesto hacia Budapest para que levante su veto a estas dos decisiones.

Por otro lado, Jourová tildó de "indignante y escandalosa" la campaña de carteles en la que Hungría critica a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y sus políticas, al tiempo que cargó contra las "mentiras" lanzadas por el Ejecutivo de Orbán sobre la UE.

"Ofende a mi jefa, Ursula von der Leyen, me ofende a mí y ofende a la mayoría, si no a todos, de los miembros del colegio (de comisarios). No muestra lo que en la jerga de la diplomacia europea llamamos cooperación sincera", explicó.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario enumeró una serie de "mentiras" lanzadas por Budapest, como que la Comisión quiera abolir el impuesto húngaro a los beneficios extraordinarios o que haya fondos europeos a organizaciones palestinas que estén llegando a Hamás.

"Podría continuar. Son mentiras y la campaña intenta confundir a los ciudadanos húngaros. Tenemos que oponernos con firmeza a eso", zanjó. EFE

