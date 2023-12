Borrell pide “moralmente” alternativa para combatir a Hamás ante civiles muertos en Gaza

(Actualiza con la replica de Borrell al final del debate)

Estrasburgo (Francia), 12 dic (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este martes que tiene que haber “moralmente una alternativa” a la campaña militar que lleva a cabo Israel contra el movimiento islamista Hamás en Gaza, ante el alto número de civiles muertos en la Franja.

“Tiene que haber alguna otra manera de combatir contra Hamás. Tiene que haber moralmente alguna alternativa que no sea la muerte de tantas personas inocentes, entre ellos tantos niños”, indicó durante un debate sobre la situación en Gaza en el pleno del Parlamento Europeo.

Borrell señaló que, “desgraciadamente, lo que estamos viendo no es algo que podamos justificar desde el punto de vista de la necesidad de erradicar a Hamás, por el alto coste que está teniendo en términos de vidas humanas y de destrucción”.

“No solamente vidas humanas perdidas por los bombardeos, sino también por las condiciones de vida que el bloqueo a Gaza ha generado”, apostilló.

El jefe de la diplomacia comunitaria reconoció que en el propio seno de la UE hay división de opiniones sobre cuestiones como la petición de un alto el fuego que se votó hace unos días en el Consejo de Seguridad de la ONU y que fue rechazada por el veto de Estados Unidos.

En este punto, avanzó que esas "posiciones diferentes" en la UE volverán a plasmarse "esta noche en el voto en las Naciones Unidas", cuya Asamblea General tratará de consensuar una resolución que ponga freno o fin a la guerra que se desató el 7 de octubre pasado.

En cambio, rechazó las críticas al secretario general de la organización, António Guterres, por haber utilizado un artículo de la Carta de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre la situación en Gaza.

“Se puede estar en acuerdo o en desacuerdo con el contenido de esta llamada del secretario general, pero lo que no se puede argumentar es que, al hacerlo, el secretario general de las Naciones Unidas se convierta en una amenaza para la paz” (como declaró Israel), dijo Borrell.

Para Borrell, descalificar a Guterres “significa descalificar a las Naciones Unidas como órgano fundamental que garantiza o trabaja para la paz y la estabilidad en el mundo, y por eso estos ataques son completamente injustificados, y creo que está en el honor de Europa defender al secretario general”, aseveró.

El político español recalcó que la “cada vez peor” situación que vive Gaza, con una cifra probable de 20.000 muertos, "no puede ser justificada por el horror que se vivió el 7 de octubre por el ataque de terrorista de Hamás” contra poblaciones de Israel. "Hay límites al derecho a la defensa", dijo.

Y reivindicó "el derecho a criticar la forma en que el Gobierno de Israel se comporta sin ser acusado por eso de antisemita", "a defender la existencia del Estado palestino, sin que eso implique poner en cuestión la existencia del Estado de Israel".

Borrell apuntó no a la mera reconstrucción de Gaza, sino a la “construcción de unas estructuras políticas que permitan al pueblo palestino tener su propio Estado, también como manera de garantizar la paz y la seguridad”.

“La seguridad de Israel no se podrá conseguir únicamente por medios militares. No se podrá conseguir solamente tratando de erradicar a un grupo terrorista, causando la muerte de miles de civiles. No se podrá conseguir únicamente sembrando las semillas de odio que harán fructificar mañana otros combatientes, a los que también habrá que eliminar en el ciclo de violencia sin fin”, enfatizó.

Borrell aseguró que no condenarán nunca “suficientemente” los ataques terroristas de Hamás y que siguen pidiendo la liberación de los rehenes tomados por ese grupo extremista.

Pero insistió en que, en este momento, "lo más urgente es evitar la pérdida de más vidas humanas y poner en marcha un proceso que permita conseguir una solución política al conflicto”, con dos Estados.

"Desgraciadamente, el primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu) se manifiesta una y otra vez en contra de esta solución política. Ha vuelto a repetir que es la garantía de que no habrá nunca un Estado palestino", lamentó.

"'Cualquiera que quiera evitar que haya nunca un Estado palestino, tiene que apoyar a Hamás. Y tiene que transferir dinero a Hamás. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es parte de nuestra estrategia. Financiar a Hamás para que nunca haya un Estado palestino'. ¿Saben ustedes quién dijo eso? El señor Netanyahu. En marzo del 2019", concluyó Borrell su intervención en la Eurocámara. EFE

