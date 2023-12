Aumenta un 44% el número de brotes de transmisión alimentaria notificados en la UE, alcanzado niveles prepandemia

El número de brotes de transmisión alimentaria notificados en la UE aumentó un 44 por ciento, de 4.005 en 2021 a 5.763 brotes en 2022, alcanzando niveles similares a los de los años anteriores a la pandemia y provocando el mayor número de muertes relacionadas con brotes en la última década, hasta 64 fallecidos por esta causa. Las muertes se atribuyeron principalmente a 'Listeria monocytogenes' y se asociaron con una amplia variedad de alimentos, desde carne y productos lácteos hasta pescado y verduras, señala el 'Informe anual sobre Zoonosis 2022 de One Health de la Unión Europea, de Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. "El uso más frecuente de la secuenciación del genoma completo puede haber mejorado la sensibilidad de la vigilancia, aumentando así la capacidad de detectar brotes en los Estados miembros", señalan en el informe elaborado con los datos de 27 Estados miembros (EM), el Reino Unido (Irlanda del Norte) y 11 países no miembros. Por otro lado, la primera y segunda zoonosis más notificadas en humanos fueron la 'campilobacteriosis' y la 'salmonelosis', respectivamente. El número de casos notificados de campilobacteriosis, que es la enfermedad zoonótica más frecuente, se mantuvo estable en 2022 en comparación con el año anterior, con 137.107 casos. La carne de pollo fue la fuente más común de infecciones. La salmonelosis fue la segunda enfermedad zoonótica más notificada, con 65.208 casos en 2022, frente a 60.169 en 2021. Sin embargo, diecinueve Estados miembros y el Reino Unido (Irlanda del Norte) cumplieron con éxito todos los objetivos establecidos para la reducción de Salmonella en aves de corral. Se trata de la cifra más alta desde 2018, cuando 14 Estados miembros cumplieron todos los objetivos, un hito en los esfuerzos colectivos para combatir las enfermedades zoonóticas y proteger la salud pública. "El número de casos humanos notificados de las dos enfermedades transmitidas por los alimentos más comunes se mantiene en niveles más bajos que antes de la pandemia. Sin embargo, dado el impacto de estas infecciones en la salud humana, se necesita mayor vigilancia y esfuerzos para reducir el número de casos", Ole Heuer, jefe de la sección de enfermedades propensas a epidemias del ECDC. AUMENTAN INFECCIONES POR EL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL Las infecciones por L. monocytogenes y el virus del Nilo Occidental fueron las enfermedades zoonóticas más graves, con la mayor cantidad de hospitalizaciones y tasas de letalidad más altas. En 2022, los informes mostraron un aumento de más del 600% en comparación con 2021 en los casos adquiridos localmente de infección humana por el virus del Nilo Occidental, que es una enfermedad transmitida por mosquitos. Concretamente el pasado año fue el segundo año con el mayor número de casos de infecciones por el virus del Nilo Occidental jamás registrado en la UE (1.133 casos), siendo 2018 el año con el mayor número hasta el momento (1.612 casos). "Estas cifras elevadas sin precedentes pueden deberse a condiciones climáticas más favorables para la actividad de los mosquitos", advierten en el informe. "El cambio climático está aumentando el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores. Es por eso que hoy en día el camino a seguir es un enfoque de Una sola salud que integre evaluaciones de riesgos humanos y animales", señala Frank Verdonk, jefe de la unidad de Peligros Biológicos, Salud y Bienestar Animal de la EFSA. En 2022, 431 aves y 166 caballos dieron positivo al virus del Nilo Occidental en la UE, aproximadamente el doble que el año anterior. El virus también amplió su área geográfica, alcanzando zonas hasta ahora no afectadas como es el suroeste de Francia, norte de Alemania y sur de Italia.