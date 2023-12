Ancelotti: "Hemos mejorado la calidad del juego"

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, ensalzó el pleno de triunfos de su equipo en la fase de grupos de la Liga de Campeones de fútbol tras la remontada ante el Union Berlín y aseguró que en comparación con la pasada campaña han "mejorado la calidad del juego".

"No hay peros a una fase de grupos que hemos hecho muy bien. La primera fase de la temporada es buena, jugando con continuidad, hemos mejorado la calidad del juego comparando con la pasada temporada. Los dos últimos partidos el pero es que no hemos gestionado bien la ventaja. Tenemos que manejarlo mejor y no pensar que sólo con la posesión nos podemos llevar el resultado", dijo en rueda de prensa.

El Real Madrid volvió a perdonar un penalti, en el lanzamiento de Luka Modric, sin que su técnico encuentre una explicación. "De verdad buscar una razón es muy complicado, porque Luka suele ser frío y marcar. Le ha pasado dos veces que no ha marcado. Entrenarlo no es sencillo porque hay un problema ambiental. En los entrenamientos lo estamos practicando con Bellingham, Joselu, Rodrygo y ojalá pueda cambiar".

Se quedó Ancelotti con la lucha de sus jugadores en un partido en el que no se jugaban nada para luchar hasta el final y remontar con goles de dos jugadores a los que elogió, Dani Ceballos y Joselu Mato.

"Lo positivo de este partido sobre todo es que ha marcado Ceballos un gol importante, ha hecho un partido mostrando su calidad, y Joselu ha mostrado las cualidades que tiene de rematador de área", opinó.

"A veces tenemos que aprovechar más las cualidades de Joselu, como hicimos en la segunda parte y no en la primera, cuando le centramos muy poco y ya estuvo a punto de hacer gol", añadió.

Para 'Carletto' "el problema de las lesiones ha dado grandes oportunidades a jugadores" como Ceballos y Joselu, "que en teoría iban a jugar un poco menos" y afirmó que "lo están aprovechando muy bien".

Defendió el técnico madridista que Jude Bellingham no necesita descanso y no piensa que corriese riesgos excesivos por alinearlo. "Ha recibido una amarilla tonta pero Bellingham está muy bien, en una condición física óptima. No había ningún tipo de riesgo y nos ha dado mucho para ganar. El único cambio pactado era el de Kroos con Valverde. Estaban cansados y no quería meter demasiados minutos a ninguno. El resto estaban bien". EFE

