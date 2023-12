VÍDEO: Planas mantiene un "optimismo moderado" para el reparto de pesca de la flota UE tras reunirse con socios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que mantiene un "optimismo moderado" de cara a las negociaciones para el reparto de la pesca en el Atlántico y el Mar del Norte para 2024 y también para 2025 y 2026, en el caso de algunas poblaciones, tras mantener once reuniones informales bilaterales y trilaterales tanto con la Comisión como con las delegaciones "más concernidas". "Hoy van a proseguir los contactos para poner sobre la mesa al final del día, si es posible, una propuesta en materia de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas", ha explicado el ministro a su llegada a la reunión de ministros de Agricultura y Pesca que se celebra este lunes en Bruselas y en la que su objetivo, en su papel de presidencia española del Consejo, es pactar un compromiso al final del día. Aunque ha avisado de que se guarda el juicio para el final de la discusión, que prevé "larga", el ministro mantiene el "moderado optimismo" con el que inició este domingo los encuentros con sus pares, pues aunque parezca "imposible encajar este puzle" los ministro lo logran "cada año". "Los intereses de los países bálticos, de los mediterráneos, de España, Francia y Portugal son totalmente diversos y con intereses muy diferentes en función de los stocks", ha apuntado Planas, que ha destacado los avances en las negociaciones a pesar de que queda "un largo día por delante". Preguntado sobre los posibles puntos de fricción en las reuniones, ha admitido que "son muchos los temas que se plantean" aunque ha destacado un hecho que "sobrevuela" la reunión de este lunes es la sentencia del Tribunal de Justicia relativa a los márgenes de maniobra utilizados por Irlanda que se espera en enero, ya que "puede marcar el grado de capacidad de decisión del Consejo respecto a las propuestas de Bruselas. "Es una de las grandes complicaciones de este Consejo", ha reconocido al tiempo que ha asegurado que los ministros quieren "lograr un acuerdo legal que esté sostenido en el tiempo y que no pueda ser objeto de recursos de anulación". El ministro ha explicado que el Abogado General de la UE señaló que en las recomendaciones científicas, cuando hay TAC 0, "no existe margen de maniobra en la decisión política", algo con lo que Planas no está de acuerdo: "Si queremos selectividad y evitar el estrangulamiento en la pesca de un stock, necesitamos margen de maniobra". Al respecto, la presidencia española ha circulado un borrador de declaración que será objeto de discusión también entre los ministros y que Planas espera poder adoptar junto a las conclusiones del Consejo. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/824357/1/planas-mantiene-optimismo-moderado-reparto-pesca-flota-ue TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06