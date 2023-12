Threads llegará a los países de la Unión Europea el próximo 14 de diciembre

Threads estará disponible para los usuarios de la Unión Europea (UE) a partir de este jueves, 14 de diciembre, cuando podrán comenzar a compartir publicaciones de texto e imágenes en la red social, según ha señalado en una web habilitada para estos países, en la que muestra una cueta atrás. La red social de 'microblogging' propiedad de Meta es una plataforma ideada para compartir las ideas, opiniones y creatividad a partir de publicaciones de texto breve, de una forma similar a la red social X (antigua Twitter). Aunque Threads llegó oficialmente el pasado mes de julio para más de 100 países a nivel global, actualmente no está disponible en los países de la UE debido a "las complejidades" de cumplir con las leyes de privacidad, según indicó la compañía después de su lanzamiento. En concreto, tal y como ya explicó el responsable de Instagram, Adam Mosseri, el principal motivo por el que no llegaba a estos países se encuentra en "las leyes que entrarán en vigencia en el próximo año", esto es, las normativas correspondientes a la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) también ha influido en su retraso, ya que, a pesar de Threads es una plataforma completamente independiente, guarda relación con Instagram, ya que importa los datos de los usuarios de desde dicha 'app' para su funcionamiento. Entre ellos, se incluyen los relativos al comportamiento y de publicidad, algo que no se permite por la mencionada normativa. Si bien hasta ahora en la UE no se pueden compartir publicaciones, actualmente sí es posible ver lo que otro usuario comparte en la aplicación de 'microblogging'. Eso cambiará a partir del próximo jueves 14 de diciembre a las 12 de la tarde (España peninsular), cuando Threads llegará oficialmente a estos países. Así lo ha sugerido la compañía en la página web de la aplicación, donde ha introducido una cuenta atrás que concluye este día, así como en la propia Instagram, donde ha introducido un formato para acceder al código QR de descarga de la aplicación. Así lo ha anunciado el analista y consultor de redes sociales Matt Navarra en una publicación en Threads, quien ha comprado que, al teclear la palabra 'ticket' en el buscador de Instagram, aparece un icono de una entrada o 'ticket'. Al pulsar en él, se muestra a los usuarios una invitación digital a Threads junto con una cuenta atrás para su lanzamiento, que detalla que será el próximo jueves 14 de diciembre cuando entre en vigor, así como el código para instalar la plataforma. Conviene recordar que The Wall Street Journal adelantó hace unos días que la compaía tenía intención de lanzar Threads en los países de la Unión Europea este mes de diciembre, sin concretar la fecha en la que finalmente llegaría a estos usuarios. En concreto, este periódico apuntó que, para poder operar en Europa, la compañía ofrecería la posibilidad de utilizar Threads sin necesidad de disponer de un perfil, es decir, permitiendo solo la publicación de contenido. Esto es posible gracias a la reciente desvinculación de Threads del servicio de Instagram. Por el momento, la plataforma no ha aclarado de qué manera lo hará ni los datos a los que tendrá acceso. Con esta expansión de su servicio a Europa, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg pretende demostrar la estabilidad de su servicio, al incluir alrededor de 40 millones de usuarios adicionales en la plataforma para 2024.