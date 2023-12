Los Ángeles (EE.UU.), 11 dic (EFE).-'Ted Lasso' y 'The Bear' fueron nominadas al Globo de Oro en el apartado de mejor serie de comedia o musical, anunció este lunes la organización de unos premios cuya 81 edición está prevista para el próximo 7 de enero en Los Ángeles.

Las series 'Abbott Elementary' ('Colegio Abbott', en español), 'Jury Duty', 'Bary' y 'Only Murders in the Building' también competirán en este categoría. EFE

gac/pamp

(foto) (vídeo)