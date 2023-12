Sunak defiende que su plan para activar la economía en la pandemia fue "el correcto"

Londres, 11 dic (EFE).- El plan del Gobierno británico para reactivar la economía durante la pandemia fue "el correcto" y ayudó a "salvaguardar empleos" en el sector hostelero, defendió este lunes el primer ministro, Rishi Sunak, en la pesquisa oficial de la crisis de la covid-19.

El líder conservador, que durante esa época era titular de Economía, compareció en la investigación que preside la exjueza Heather Hallett para responder a preguntas del abogado Hugo Keith, con el objetivo de evaluar las decisiones adoptadas por el Gobierno durante esos meses.

Sunak comenzó su declaración pidiendo disculpas a quienes perdieron seres queridos y familiares a consecuencia del virus y a los que sufrieron por las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

"Quería comenzar diciendo cuánto lo siento por todos quienes perdieron a seres queridos, a familiares durante la pandemia y también a quienes sufrieron de maneras diferentes y como resultado de las medidas que se adoptaron", afirmó el político, al tiempo que consideró "importante haber aprendido lecciones de la crisis a fin de estar mejor preparados en el futuro".

Uno de los puntos de mayor interés fue el relacionado con el programa 'Eat Out To Help Out (Comer fuera para ayudar)' implementado durante la pandemia, que defendió argumentando que, sin él, el sector de la hostelería habría sufrido "consecuencias devastadoras".

Esa polémica medida fue aplicada en el verano de 2020 tras el confinamiento y animaba a los ciudadanos a cenar en bares y restaurantes, con la ayuda de descuentos, para incentivar la economía. Posteriormente se cuestionó si contribuyó a incrementar los casos de covid-19 en el Reino Unido.

Preguntado por qué, ante el peligro de transmisión inherente de la iniciativa de agrupar a individuos en lugares cerrados, no se consultó a los asesores científicos y al ministro de Sanidad, Sunak negó que ese esquema planteara un riesgo y subrayó que fue "una micropolítica" dentro del plan general de reapertura económica.

"Porque 'Eat Out To Help Out' se había diseñado específicamente en ese contexto del levantamiento seguro de las NPIs (intervenciones no farmacéuticas) que ya se habían aprobado, como parte del plan de mayo, que había reabierto la hostelería en lugares cerrados", dijo.

Además, observó que ya había "una serie significativa de medidas NPI en vigor, como el distanciamiento social, pautas seguras de covid-19, servicio de mesa, pedidos mediante sistemas de no contacto (...)", según dijo, muchos empleos del sector hostelero, de acuerdo con los datos disponibles entonces, habrían sufrido "consecuencias devastadoras" sin ese programa.

Sunak remarcó que su "principal preocupación fue proteger millones de empleos de personas particularmente vulnerables".

"He sido claro en que no creo que (el programa) supusiera un riesgo porque se había determinado que era seguro reabrir la hostelería con una considerable guía de cientos de páginas de pautas y cambios en las prácticas (...), al igual que se había hecho en otros países", mantuvo.

Esa iniciativa se propuso un mes antes de comenzar a aplicarse, con lo que quienes temieron que el programa podría disparar la transmisión del virus "tuvieron muchísimas oportunidades de plantear sus inquietudes" y no lo hicieron, apuntó.

En otro momento de su declaración, Sunak aclaró que no tiene acceso a ninguno de los grupos de WhatsApp que utilizó en esa época para intercambiar comunicaciones como parte de la gestión de la crisis, al haber cambiado de número "en múltiples ocasiones en los últimos años".

"No soy un usuario prolífico de WhatsApp en cualquier caso, la comunicación principal con mi oficina privada y obviamente cualquier cosa de relevancia en esas conversaciones o intercambios se habría registrado oficialmente por los funcionarios", afirmó.

El abogado Hugo Keith también interrogó al líder 'tory' acerca de la supuesta gestión "disfuncional" que imperaba en el Gobierno del entonces primer ministro Boris Johnson, una acusación compartida por otros testigos de la investigación, que fue hoy rechazada por Sunak.

Con relación a ese punto, el primer ministro recordó que no trabajó "directamente" con Downing Street ni con la Oficina del Gabinete -que coordina la acción de los ministerios-, pero que le pareció que todo estaba "bien" de sus interacciones con Johnson.