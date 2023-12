Previa del Inter de Milán - Real Sociedad

La Real Sociedad visita este martes el Estadio Giuseppe Meazza para medirse al Inter de Milán (21.00 horas), en la última jornada de fase de grupos de la Liga de Campeones, con ambos equipos ya clasificados, empatados a 11 puntos, y con el liderato en juego, un botín para el que los vascos solo necesitan empatar, consiguiendo así un hito histórico en la entidad, mientras los italianos tirarán de experiencia en este tipo de encuentros en un gran momento de forma. El conjunto 'txuri-urdin' afronta su último enfrentamiento en Liga de Campeones de este 2023, ante el equipo con el que inició su andadura, el Inter de Milán, subcampeón de la pasada edición. Los italianos quieren hacer valer su condición de local este martes, ya que el premio será el liderato y evitar a priori algún hueso en el sorteo de octavos de final de la máxima competición europea de clubes. Si embargo, los de Simone Inzaghi tendrán enfrente a un conjunto vasco que se encuentra ante la gran oportunidad de sentenciar en lo más alto una fase de grupos histórica para la entidad. Y es que, con el actual formato de Liga de Campeones, solo han clasificado a octavos en la temporada 2003-04, como segunda de grupo. Tras empatar ante el conjunto italiano en la primera jornada, y llevar mejor diferencia de goles, al equipo donostiarra le es suficiente con puntuar ante los 'neroazzurri', a los que ya dominó en muchos tramos del encuentro de la primera vuelta. Aunque el de este martes será uana historia diferente, dada la dificultad y dureza de una plaza como el Giuseppe Meazza. La Real Sociedad encadena siete partidos sin perder en todas las competiciones y tiene como aval su gran rendimiento en Champions, torneo en el que no conoce la derrota -tres victorias y dos empates-. Alguacil no podrá contar con efectivos importantes de cara al encuentro, como Ander Barrenetxea y Brais Méndez, lesionados, mientras que Mohamed-Ali Cho es duda. Sí estarán los vitales Robin Le Normand y Mikel Oyarzabal, indispensables para la Real. Por su parte, el Inter de Milán quiere decantar la balanza de su lado y acabar líder la aventura de los grupos, inmerso ahora en una extraordinaria dinámica. Es el líder de la Serie A, y solo lamenta una derrota en lo que va de curso, endadenando ahora 13 encuentros sin perder. En sus dos últimos encuentros en liga doméstica no ha concedido ni un solo gol en contra, venciendo de manera sólida al campeón Nápoles (0-3) como visitante y goleando como local al Udinese (4-0), con Calhanoglu y Thuram en racha anotando ambos en los dos encuentros. A pesar de ello, el conjunto de Simone Inzaghi no podrá contar con tres piezas clave del equipo 'nerazzurri', como son los defensas holandeses Denzel Dumfries y Stefan De Vrij, que acompañan al exjugador francés del Bayern de Munich, Benjamin Pavard, en el apartado de bajas. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. INTER DE MILÁN: Sommer; Bastoni, Acerbi, Bisseck, Darmian, Di Marco; Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu; Thuram y Martínez. REAL SOCIEDAD: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Merino, Kubo, Oyarzabal; Sadiq y Fernández. --ÁRBITRO: Sandro Schärer (SUI). --ESTADIO: Estadio Giuseppe Meazza. --HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.