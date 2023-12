Presidente del Sevilla califica como "atrocidad" vetar la presencia de sevillistas en Lens

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, calificó este lunes de "atrocidad" la prohibición del Gobierno francés de que los aficionados sevillistas acudan el martes al encuentro frente al RC Lens que cerrará la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El Ministerio del Interior de la República Francesa emitió una orden mediante la que prohibía a los hinchas visitantes acceder al estadio Félix Bollaert, "una atrocidad" para los "trescientos aficionados del Sevilla" que habían adquirido entradas para el partido y que, según Castro, "no son de riesgo".

"Estamos haciendo todo lo posible con el Gobierno de la nación para que la afición acuda al partido. No tiene sentido. Estas cosas se avisan con tiempo, no la tarde antes. Vamos a estar trabajando hasta última hora para que -los aficionados- vean libremente a su equipo. Deseemos que llegue la cordura", declaró el dirigente sevillista a la prensa desplazada a su llega al departamento del Paso de Calais.

Para Castro, "no tiene ningún sentido" la decisión del ministro Gerald Darmanin e informó de que "también" ha "hablado con la UEFA", por lo que está "a la espera de noticias", ya que la decisión "limita los derechos de los europeos, en este caso de los españoles", dentro del Espacio Schengen.

El mandatario hispalense, por otro lado, tildó de "partido vital" el que juega el martes "con catorce bajas" el conjunto sevillista, "pero es lo que hay. Hay que ser optimistas y que morir en el campo defendiendo el escudo del Sevilla" con el entrenador uruguayo Diego Alonso, que ha "mejorado en juego, no en resultados" la trayectoria de su equipo.

José Castro admitió que "el equipo no gana pero mejora en el juego colectivo", como se comprobó el sábado, cuando "hasta el entrenador del Mallorca -el mexicano Javier Aguirre- dijo que el Sevilla fue mejor: las ocasiones, el penalti que no se pita, el gol anulado... No son excusas, son realidades", dijo.

En caso de no ganar el martes, el Sevilla quedaría "fuera de Europa en diciembre", lo que para el presidente "sería un palo" y por eso pidió a sus futbolistas "morir en el campo mañana para conseguir una victoria, no queda otra", si bien rememoró "cosas peores" en su etapa como consejero, como "no tener dinero para balones".

José Castro también admitió que la Junta General de Accionista del lunes pasado "no fue ideal" por el cruce de reproches que se produjo, "pero hay que olvidarse y centrarse en lo deportivo. No se le puede hacer daño al Sevilla con insinuaciones que no son verdad y amenazando a los trabajadores del club".

"Eso no es querer a un club", apostilló el presidente en referencia a la actitud del principal accionista, José María del Nido Benavente. EFE

