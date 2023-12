Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior tras el fracaso de su ley de inmigración

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha rechazado este lunes la dimisión del ministro del Interior, Gérald Darmanin, después de la derrota del proyecto de ley de inmigración presentado ante la Asamblea Nacional francesa gracias a los votos de la izquierda, la ultraderecha, los ecologistas y la derecha moderada, en lo que supone una derrota política para Macron y su partido, el centrista Renacimiento. Darmanin, principal impulsor de la norma, se ha desplazado tras la votación hasta el Palacio del Elíseo y ha presentado su dimisión a Macron, quien la ha rechazado. "He presentado mi dimisión. El presidente de la República la ha rechazado", ha explicado Darmanin en una entrevista en TF1. "Soy un hombre de honor y el Parlamento decide. El presidente tenía que decidir. Él decidió", ha añadido. Al ser interrogado por la derrota legislativa de Macron y la posible disolución de la Asamblea Nacional, Darmanin ha subrayado que "no me corresponde responder a esta pregunta", ha apuntado. Macron ha encargado a Darmanin y a la primera ministra, Élisabeth Borne" "que presenten propuestas para avanzar levantando este bloqueo y llegar a una ley eficaz". Borne reunirá esta misma noche a los ministros implicados a los portavoces parlamentarios mayoritarios, ha informado la oficina de la primera ministra. La oposición había pedido la cabeza del responsable de Interior. "El texto ha sido rechazado, pero sobretodo el macronismo ha acabado exasperando a todas las oposiciones", ha resaltado el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. "El arrogante Darmanin ha puesto de uñas a todo el mundo. Ha empezado el principio del fin. Darmanin ha dominado a los pequeños grupos macronistas, pero no a la Asamblea Nacional. Se siente como el final del camino para su ley y, por lo tanto, para él", ha argumentado. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, cree que "hemos protegido a los franceses de una atracción migratoria", mientras que el presidente de su partido, Jordan Bardella, ha pedido la dimisión de Darmanin "por inacción, por omisión y por distorsión". "Su proyecto de ley no contiene ninguna medida significativa para recuperar el control. En una democracia funcional, dimitiría", ha indicado Bardella en X, antes Twitter. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado y luego remitido a la Asamblea Nacional, pero la formación de Los Republicanos, heredero de la histórica corriente conservadora francesa, ha votado a favor de una moción de rechazo pese a su habitual alineamiento con Renacimiento. El texto prevé, entre otras medidas, la creación de un nuevo permiso de residencia y facilitar las expulsiones de inmigrantes irregulares. Los ecologistas han presentado una moción de rechazo contra la propuesta que finalmente ha salido adelante con 270 votos a favor y 265 en contra. "Aprobamos (la moción de rechazo) no para interrumpir los debates sobre un tema esencial, sino para que continúen sobre una base mucho más creíble que la que había sido adoptada por la mayoría tras volver completamente artificioso el texto del Senado", ha explicado el presidente de la Asamblea Nacional, Eric Ciotti, de Los Republicanos. "Queremos debatir y adoptar en su totalidad, sin añadidos, sin modificaciones, el texto del Senado. Y queremos un compromiso muy claro con una reforma constitucional" que haga posible los referéndum sobre inmigración, ha añadido. Ahora la mayoría presidencial puede renunciar al proyecto legislativo, devolverlo al Senado o convocar una comisión conjunta para negociar una versión común que pueda ser aprobada por ambas cámaras.