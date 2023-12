Lunes, 11 de diciembre de 2023 (12.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Representantes del Consejo de Seguridad de la ONU visitan Rafah para ver la ayuda a Gaza

El Cairo (EFE).- Una delegación de representantes de países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU llegó hoy al aeropuerto de la ciudad egipcia de Al Arish, en el norte del Sinaí, para visitar los centros de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, informaron medios estatales egipcios. La visita, que llevará a la delegación al paso terrestre de Rafah, única salida de Gaza no controlada por Israel, se produce después del veto presentado por Estados Unidos a la última resolución del Consejo de Seguridad del pasado viernes, que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza.

ISRAEL PALESTINA

Los muertos en Gaza superan los 18.000, según el Ministerio de Sanidad de la Franja

Jerusalén (EFE).- Los muertos en Gaza por la ofensiva de Israel se eleva a 18.007, el 70 % de ellos mujeres y niños, y el de heridos a al menos 49.229, informó este lunes el Ministerio de Sanidad de la Franja palestina, controlado por el grupo islamista Hamás, que advirtió nuevamente de la dramática situación del sistema sanitario en Gaza, con cerca de 300 muertos entre el personal médico, más de 300 heridos y una ocupación de camas del 276 por ciento, del 233 en cuidados intensivos. Más de medio centenar de centros sanitarios han dejado de funcionar desde el comienzo de la ofensiva, en concreto 20 hospitales y 46 centros de salud, además de más de 100 ambulancias quedaron fuera de servicio, por ataques o falta de combustible, según Sanidad.

ISRAEL PALESTINA

Israel ataca la infraestructura de lanzamiento de misiles de Hamás en Gaza

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel lanzó numerosos ataques en el norte de Gaza contra la infraestructura del grupo islamista Hamás para lanzar misiles, informaron este lunes las fuerzas israelíes. Los ataques, por tierra y aire, se dirigieron contra posiciones de Hamás en la zona de Shujaiya, a las afueras de la ciudad de Gaza, y en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja palestina, según un comunicado del Ejército. El objetivo era destruir posiciones de lanzamiento de misiles tipo bazuca, entre otras, de acuerdo a esta fuente. El Ejército israelí eleva a 430 los muertos en sus filas desde el ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre, de ellos 101 desde que comenzó la ofensiva en la Franja el 27 de ese mes. Los heridos alcanzan los 1.593, de ellos 559 desde el comienzo de la ofensiva. El ataque del grupo islamista el 7 de octubre provocó cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados que fueron llevados a la Franja.

ISRAEL PALESTINA

La ONU informa de múltiples ataques a la red sanitaria gazatí este fin de semana

Ginebra (EFE).- Numerosos ataques a instalaciones sanitarias y personal se registraron este fin de semana en Gaza, incluido uno que mató a dos empleados en el norte de la franja y otro que hirió al director general de Farmacia del Ministerio de Salud gazatí, indicó la ONU en su informe diario sobre el conflicto. Los dos trabajadores sanitarios fueron asesinados en acto de servicio en el interior del hospital Al Awda de Yabalia, durante combates entre fuerzas israelíes y palestinas, indicó el informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. El hospital está rodeado y asediado por las fuerzas israelíes desde hace cinco días, lo que ha dejado atrapadas a 250 personas entre médicos, pacientes y acompañantes, subrayó Naciones Unidas.

UCRANIA GUERRA

Rusia ataca Kiev con ocho misiles balísticos

Kiev (EFE).- Rusia lanzó anoche contra la capital ucraniana ocho misiles balísticos que fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas ucranianas, informó este lunes la Fuerza Aérea de Kiev. Las interceptaciones se produjeron alrededor de las 4.00 de la madrugada hora local (1.00 GMT). Las explosiones fueron audibles desde el centro de la capital ucraniana. Los misiles balísticos están entre los más difíciles de interceptar del arsenal ruso. Rusia no atacaba la capital de Ucrania con este tipo de armamento desde hacía meses. En sus últimos ataques, las fuerzas rusas habían utilizado únicamente drones kamikaze Shahed que desarrolla Irán. Los ocho misiles fueron disparados desde el óblast de Briansk, en la Federación Rusa y fronterizo con Ucrania.

CORONAVIRUS R.UNIDO

Sunak pide disculpas en la investigación oficial sobre la pandemia a familias de víctimas

Londres (EFE).- El primer ministro británico, Rishi Sunak, empezó este lunes su comparecencia ante la investigación oficial de la pandemia de covid-19 disculpándose "profundamente" ante quienes perdieron a seres queridos durante la crisis. Sunak, que en ese período del coronavirus fue titular de Economía, pidió disculpas a "todos quienes sufrieron de maneras diferentes durante la pandemia como resultado de las medidas que se adoptaron" y consideró que "es importante haber aprendido lecciones para poder estar mejor preparados en el futuro".

CHINA UE

China presenta una queja formal ante la UE tras mostrar esta su preocupación por los derechos humanos

Pekín (EFE).- China presentó hoy una queja formal ante la Unión Europea (UE) después de que los Veintisiete emitieran el sábado un comunicado en el que reiteraron sus "preocupaciones" por la situación de los derechos humanos en el país asiático. La delegación del bloque comunitario en China señaló con motivo del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, aunque Pekín "ha realizado esfuerzos notables para aliviar la pobreza, mejorar el acceso a la salud y la educación e implementar otras mejoras sociales para sus ciudadanos", los derechos civiles y políticos "no están garantizados y en algunos casos son violados deliberada y sistemáticamente". En respuesta, Pekín señaló hoy que la UE "difundió una gran cantidad de información falsa", con "acusaciones infundadas", "difamando sin sentido la imagen de China e interfiriendo gravemente en sus asuntos internos".

SUIZA SUCESOS

Un hombre armado mata a dos personas y hiere a otra en la ciudad suiza de Sion

Ginebra (EFE).- Un hombre armado ha disparado hoy sobre varias personas en dos emplazamientos distintos de la ciudad suiza de Sion, causando al menos dos muertos y un herido, indicaron fuentes policiales citadas por la televisión nacional RTS, dando a entender que el agresor aún no ha sido detenido. La policía de Valais, cantón del suroeste de Suiza del que es capital Sion, ha desplegado un importante dispositivo de seguridad para detener al atacante en las zonas donde se han producido los ataques, cuyas circunstancias aún no han sido determinadas. Aunque se ignoran las motivaciones del agresor, según la policía no se trata de ataques indiscriminados, ya que al parecer conocía a las víctimas.

FILIPINAS CHINA

Filipinas convoca al embajador chino por los últimos incidentes navales en aguas disputadas

Bangkok (EFE).- El Gobierno de Filipinas anunció este lunes que ha presentado una queja diplomática y ha convocado al embajador chino en Manila, Huang Xilian, debido a varios incidentes entre barcos chinos y filipinos en aguas disputadas el fin de semana. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Filipinas, Teresita Daza, denunció durante una rueda de prensa en Manila que buques chinos usaron cañones de agua contra barcos filipinos el sábado y el domingo en aguas que Manila considera dentro de su zona económica exclusiva, calificándolo de una "violación de la ley internacional".

INDIA CACHEMIRA

El Supremo de la India valida la legalidad de revocar la autonomía de Cachemira

Nueva Delhi(EFE).- El Tribunal Supremo de la India confirmó este lunes la validez de la derogación de la semiautonomía de Cachemira, abolida en 2019 por el Gobierno nacionalista hindú, al tiempo que ordenó la celebración de elecciones y la restitución de su calificación de estado. El tribunal dictaminó que el artículo 370, que confería un estatus especial sobre la región, se trataba de una disposición de carácter temporal, y por tanto su derogación es válida y legal. El máximo órgano judicial de la India también ordenó la restitución de la condición de estado, que arrebató el Gobierno central con la derogación del artículo 370 hace más de cuatro años, así como la convocatoria de elecciones en la controvertida región antes del 30 de septiembre de 2024.

HONG KONG ELECCIONES

El mayor partido pro-Pekín de Hong Kong se impone en unos comicios locales sin oposición

Hong Kong(EFE).- El mayor partido progubernamental de Hong Kong, Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso (DAB por sus siglas en inglés), obtuvo este domingo más del 40 % de los escaños elegidos por los ciudadanos y un pequeño círculo de votantes en los consejos locales de la ciudad, en una contienda caracterizada por la baja participación y la falta de candidatos de la oposición. DAB presentó 121 candidatos y obtuvo 109 escaños de los 264 disponibles. Los hongkoneses solo han podido votar por el 20 % de los 400 asientos disponibles, mientras el resto son designados por comités nombrados por el Gobierno y seleccionados por el propio jefe del Ejecutivo, John Lee. Las primeras elecciones a consejero de distrito de Hong Kong "solo para patriotas" contaron con una participación del 27,5 %, la más baja de la historia.

COP28 CLIMA

Guterres abre la puerta al fin de combustibles fósiles a diferentes velocidades según país

Dubái (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó hoy que el éxito de la Cumbre del Clima de Dubái, COP28, pasa inevitablemente por lograr un acuerdo sobre el fin de los combustibles fósiles, aunque abrió la puerta a que éste se haga a diferentes velocidades en función del país. Cuando quedan unas 24 horas para el fin oficial de la COP28, "aún quedan unas cuantas brechas que cerrar", ha lamentado Guterres, que dijo a los negociadores que es el momento de demostrar "máxima ambición y máxima flexibilidad". "Los ministros y negociadores deben ir más allá de las líneas rojas arbitrarias, las posiciones arraigadas y las tácticas de bloqueo" para poder acordar soluciones sin comprometer la ciencia, añadió. EFE

int/jac