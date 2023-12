Lucas Vázquez: "No hay nada más bonito que un partido de Champions con el Real Madrid"

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- Lucas Vázquez mostró la mentalidad con la que el Real Madrid saldrá a por el pleno de triunfos en la fase de grupos de la Liga de Campeones de fútbol en Alemania ante el Union Berlín; y, pese a que, ya clasificados como primeros de grupo a octavos de final, no se juegan nada, aseguró que "no hay nada más bonito que un partido de Champions" con su club.

"No es complicado, no hay nada más bonito que un partido de Champions con el Real Madrid. Esa es nuestra motivación, querer ganar siempre, defender el escudo en esta competición que nos ha dado tanto. Es lo que hace de mañana un partido importante para todos los jugadores del Real Madrid", defendió en rueda de prensa en Berlín.

Lucas no piensa más allá ni quiere que se valore si el Real Madrid está a la altura del Manchester City, vigente campeón, para competir el título en la presente edición.

"El papel de favoritos o no siempre nos ha dado igual, siempre demostramos que competimos como los demás. Queremos ganar esta competición y en la cabeza tenemos ganar mañana, el cruce de octavos y de ahí hasta la final. Es lo que queremos, sin fijarnos en los demás ni creernos mejores ni peores que nadie", afirmó.

Recordó ademas que "la ida fue complicada en el Bernabéu" ante el Union Berlín pero que en el presente el duelo llega en gran momento para el conjunto madridista, pese a las siete bajas que sufre Carlo Ancelotti.

"El equipo está en muy buena dinámica, haciendo un inicio de temporada muy bueno. Nuestro objetivo es conseguir el pleno de victorias en la fase de grupos. Vamos a intentar ganar haciendo un buen partido", dijo.

Se rindió Lucas Vázquez hacia el inglés Jude Bellingham, resaltando el rendimiento que ha aportado al Real Madrid desde el primer día que se enfundó su camiseta.

"¡Vaya jugador! Estamos todos encantados con Jude desde primer día, en el primer entrenamiento, ya se le vio el tipo de jugador que es, lo que ayuda al equipo. Los goles hacen mucho pero es un tío que trabaja como el que más y que está disfrutando mucho del Real Madrid. Ojalá siga de esta manera ayudando al club en todo", deseó.

Aunque para Lucas aún es "pronto" para augurar si llegará al nivel de Karim Benzema o Cristiano Ronaldo. "El inicio de Jude está siendo impresionante pero hablar de Karim y de Cristiano es hacerlo de dos leyendas del Real Madrid. Ojalá pueda acercarse a ellos".

En lo personal, a seis meses de la finalización de su contrato, mostró su deseo por seguir en el club de su vida. "Pasa el tiempo rápido. Por supuesto que volvería a renovar. El Real Madrid es el sueño de pequeño, es mi casa y donde me encuentro muy bien"

"Hay momentos mejores y peores, al final cuando no estás disfrutando de minutos y no te sientes tan importante lo pasas mal. En esos momentos hay que tener la cabeza fría, estar concentrado entrenando al máximo sabiendo de lo que uno es capaz. La confianza en mí mismo es fundamental y no me falta. Estoy donde siempre he querido estar y doy el máximo por el club, por mis compañeros y por mí", sentenció dispuesto a aprovechar los minutos que ha comenzado a recibir por la lesión de Dani Carvajal.