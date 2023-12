Lleida.net anuncia recortes de personal y cierre de filiales por el descenso de las ventas hasta septiembre

La tecnológica española Lleida.net ha puesto en marcha un plan de reestructuración "integral" como respuesta al descenso del 20% en sus ventas durante los primeros tres trimestres de este año, que incluye un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la reducción de personal en sus filiales y sucursales de Colombia y Perú, el cierre de varias filiales y una nueva política financiera. El plan, según ha informado este lunes la compañía en una nota de prensa, implica una reestructuración "importante" en varios niveles de su operación y sus medidas tienen como objetivo "garantizar un retorno rápido a la rentabilidad y reducir la deuda financiera neta, con la meta de volver a generar flujo de caja positivo desde principios de 2024". En concreto, la firma ha explicado en un documento remitido este lunes a BME Growth que el ERE, que se está negociando en la actualidad con el comité de empresa y se concluirá antes de final de año, afectará a los centros de Lleida y Madrid, y tiene por objetivo "aligerar la masa salarial que tiene el grupo para que se amolde a las ventas actuales y alcanzar la senda de resultados positivos". A principios de noviembre, Lleida.net anunció la puesta en marcha de un ERE en su matriz que afectará a un máximo de 29 trabajadores. Asimismo, la empresa ha anunciado este lunes que ha realizado durante el último trimestre despidos y fines de contrato en las filiales tanto de Lleida.net como de Lleida.net PKi en Peru y Colombia. También ha informado del cierre de filiales no rentables, que se centrará en en una primera fase en Reino Unido, Costa Rica y Sudáfrica, así como en la unificación de oficinas en Colombia de Lleida SaS e Indenova PKI. Adicionalmente, ha comunicado el cierre de operadoras en países con "poco tráfico", como Reino Unido y Francia, y ha detallado que las oficinas de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos (Dubái) pasarán a ser virtuales. La compañía ha señalado que su estrategia futura se enfoca en las ventas de 'Software as a Service' ('SaaS') en mercados con una base de clientes recurrentes, destacando Perú, Colombia, República Dominicana y Europa. Y, en particular, considera a Europa como un mercado "clave" debido a las ayudas para la digitalización y la normativa EIDAS. Asimismo, la empresa ha destacado que está redefiniendo su enfoque en productos estándar que requieren menos desarrollo técnico y mayor capacidad de llegar a clientes de mayor ticket promedio. DESCENSO DE LAS VENTAS DEL 23% EN EL TERCER TRIMESTRE Lleida.net registró un descenso del 23% en sus ventas durante el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022, como consecuencia, según la compañía, de un cambio de modelo tecnológico en el mercado de los SMS, que representa aún el 34% de la facturación total del grupo. Así, las ventas de su línea 'SaaS' constituyeron el 46% del total de ventas del grupo. A nivel geográfico, las ventas internacionales han disminuido, representando ahora el 47% del total, en comparación con el 57% del año anterior. La firma ha asegurado que es "consciente" de que ha sido un ejercicio negativo y por ello han empezado a introducir cambios y ha anunciado el lanzamiento de este plan de reestructuración.