La ONU solicita 43.000 millones de euros para dar ayuda humanitaria a 180 millones de personas en 2024

Naciones Unidas ha solicitado este lunes unos 46.400 millones de dólares (más de 43.000 millones de euros) para ofrecer ayuda humanitaria a cerca de 181 millones de personas en decenas de países de cara al año 2024. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha indicado en su informe Panorama Humanitario Mundial 2024 que este dinero permitiría ofrecer ayuda a población vulnerable en al menos 72 países de todo el mundo y ha alertado de que "a pesar de las guerras, los conflictos y los desastres climáticos (...) ha visto disminuir las donaciones" por parte de sus socios. Así, ha señalado que aproximadamente un 20 por ciento de los niños de todo el mundo vive en zonas de conflicto o ha tenido que huir de ellas, mientras que 258 millones de persona se enfrentan ya al "hambre aguda". "Por si fuera poco, los brotes de enfermedades causan muertes evitables en todos los rincones del mundo", señala el documento. "Los conflictos armados, la emergencia climática y las economías en colapso están cobrando un precio devastador en las comunidades más vulnerables de todos los continentes, provocando hambrunas catastróficas, desplazamientos masivos y brotes de enfermedades", recoge el texto, que apunta a que una de cada 73 personas han tenido que abandonar sus viviendas a nivel global. El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, ha advertido que el "apoyo de la comunidad internacional no está a la altura de las necesidades" y ha lamentado que el sistema humanitario se enfrenta a una grave crisis de financiación. "En 2023, recibimos poco más de un tercio de los 57.000 millones de dólares (52.900 millones de euros) necesarios", ha sostenido antes de destacar que se trata del "peor déficit de financiación en años". "Estoy profundamente preocupado por lo que esto significa para la acción humanitaria en 2024", ha declarado. "Sin una financiación adecuada, no podemos proporcionar una asistencia que salve vidas. Y si no podemos proporcionar esa asistencia, la gente pagará con su vida", ha añadido. La ONU estima que a lo largo de 2023 han recibido ayuda "de vital importancia" unos 128 millones de personas, menos de dos tercios de la población necesitada a la que la OCHA planeaba entregar asistencia durante este último año.