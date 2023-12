La Confederación Brasileña de Fútbol busca anular el fallo judicial que destituyó a su presidente

Río de Janeiro, 11 dic (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentó este lunes un recurso ante un tribunal superior para tratar de anular un fallo judicial que destituyó al presidente del organismo, Ednaldo Rodrigues.

La institución presentó el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, máxima instancia jurídica de Brasil en materias que no atañen al derecho constitucional, según datos publicados por la alta corte.

El recurso tratará de anular un fallo de un tribunal de Río de Janeiro que el pasado jueves destituyó a Rodrigues y en su lugar nombró a un interventor, al que se le encomendó convocar elecciones en el plazo de 30 días.

En su decisión judicial, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro anuló la elección de Rodrigues, realizada en 2022, por considerar que no fue válida una alteración de las reglas electorales que fue introducida poco antes de la votación.

Las elecciones de 2022 se celebraron en virtud de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público (fiscalía) de Río de Janeiro y Rodrigues, con el que la CBF pretendía poner fin a una larga crisis institucional que había dejado la presidencia vacante.

El acuerdo no es válido, según el fallo judicial, porque el Ministerio Público no tenía legitimidad para intervenir en el caso y porque Rodrigues no tenía derecho a representar a la CBF, ya que esa prerrogativa le correspondía al vicepresidente de mayor edad.

Las citadas elecciones sirvieron para cerrar un ciclo de cinco años de crisis en el que tres presidentes de la CBF fueron investigados por escándalos de corrupción y un cuarto, Rogério Cabloco, fue separado del cargo en 2021 por denuncias de acoso sexual a una trabajadora de la entidad.

Rodrigues es el principal valedor de la llegada del técnico italiano Carlo Ancelotti a la selección brasileña, que según ha anunciado el dirigente, debería producirse a mediados de 2024.

La selección brasileña se encuentra asimismo en una crisis futbolística, después de haber encadenado un empate en casa ante Venezuela (1-1) y tres derrotas frente a Uruguay (2-0), Colombia (2-1) y Argentina (0-1) en las eliminatorias del Mundial de 2026.