Imanol Alguacil: "Vamos a intentar repetir ante el Inter el 'partidazo' que hicimos en San Sebastián"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afirmó que intentarán este martes ante el Inter de Milán "repetir el 'partidazo'" que hicieron en el Reale Arena ante un rival que "es de los mejores equipos de Europa" y ante el que querrán acabar la fase de grupos de la Liga de Campeones "con una victoria". "Quién nos iba a decir al inicio que nos íbamos a encontrar a un 'equipazo' en un escenario majestuoso, pero estamos por méritos propios y lo que vamos a intentar es repetir el 'partidazo' que hicimos allí en el Reale Arena, competir con ellos sabiendo en este caso juegan en casa, agrupados con su público y que entre Liga y Champions solo han perdido un partido y eso habla muy bien del Inter", advirtió Alguacil a los medios oficiales del club. El técnico realista recalcó que "lo de buscar el primer puesto es una consecuencia" de lo realizado hasta el momento. "Hemos ido siempre partido a partido, entonces nunca hemos pensado ni en el primero, ni en el segundo, sino en competir cada partido y es lo que nos ha llevado en estos momentos a llegar a la última jornada, empatados a puntos, pero no hay duda de que lo que queremos en este escenario es ganar porque es uno de los mejores equipos de Champions, de Europa", apuntó. "Lo que queremos es finiquitar la fase de grupos con una victoria, sabiendo y respetando que enfrente tenemos un 'equipazo', que va a tener un ambiente descomunal, pero que si somos capaces de competir como en el Reale Arena, ¿por qué no?", añadió al respecto. Para Alguacil, el duelo en San Siro "no va a variar mucho el escenario" respecto al de San Sebastián. "Ellos también son un equipo con muchísima personalidad, que es capaz de presionar, que va a juntarse cuando toque y salir en transiciones rápidas, pero que cuando se ponen a jugar también combinan con una facilidad tremenda. Tienen jugadores de muchísima calidad en todas sus líneas y es un equipo que a nivel de duelos es ganador", detalló del equipo 'neroazzurro'. "No va a cambiar mucho el comportamiento de un equipo o de otro, bueno, lo que sí va a cambiar es, una vez más, es que el que esté acertado y el que tire de calidad y acierte en las áreas, se va a llevar el partido", afirmó Alguacil. Finalmente, el entrenador de la Real Sociedad celebró el apoyo de sus aficionados en este desplazamiento. "Teniendo semejante equipo enfrente seguramente que muchos de ellos están superilusionados y pensando que podemos dar la campanada y ganar el partido sabiendo que es un equipo que está arrollando en la Serie A, que es uno de los mejores equipos de Europa y que sólo ha perdido un partido entre Liga y Champions. Pero eso también dice y habla muy bien de cómo se está comportando el equipo tanto en Champions como en Liga y vamos a trabajar para darles una alegría", sentenció.