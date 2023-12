Filipinas convoca al embajador de China tras varias hostilidades entre buques durante el fin de semana

El Gobierno de Filipinas ha convocado al embajador de China en Manila, Huang Xilian, y ha presentado una protesta diplomática después de dos días de hostilidades entre sus buques en un banco de arena en disputa en el mar de China Meridional. La portavoz del Ministerio de Exteriores filipino, Teresita Daza, ha señalado que la protesta se presentó este domingo a través de una llamada telefónica mediante el mecanismo de comunicación marítima. "Se supone que un embajador debe mejorar las relaciones y no tensarlas. Le pedimos que asuma que intentará hacer todo lo posible para mejorar las relaciones entre los dos países", ha declarado. Horas antes, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos JR, afirmó que "la agresión" de Pekín durante le fin de semana "solo han fortalecido aún más" la determinación del país a "defender y proteger la soberanía, los derechos soberanos y su jurisdicción en el mar de Filipinas Occidental", según recoge el periódico 'The Manila Times'. El mandatario sostuvo que la presencia de buques chinos en la zona es "ilegal" y sus "acciones peligrosas" son una "violación y flagrante del Derecho Internacional". "He ordenado a nuestros uniformados que lleven a cabo sus misiones con el máximo respeto por la seguridad de nuestro personal, pero que procedan con una mentalidad orientada a la misión", agregó. Tras ello, el grupo de trabajo nacional del mar de Filipinas Occidental ha señalado que presentará una nueva estrategia nacional al presidente que incluye tanto medidas militares como no militares. El Gobierno filipino denunció este domingo que barcos de la Guardia Costera china dispararon cañones de agua y embistieron barcos filipinos que llevaban suministros a los soldados estacionados en Second Thomas Shoal, llamado localmente Ayungin Shoal, que se encuentra a 105 millas náuticas (195 kilómetros) al oeste de la provincia filipina de Palawan y se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. Estaban llevando suministros a los soldados estacionados en el BRP Sierra Madre, un destartalado barco de la Armada filipina anclado en el banco de arena desde que encalló en 1999, marcando el reclamo del país sobre el área. Los barcos chinos siguen regularmente e intentan impedir que los barcos filipinos lleguen a Ayungin Shoal, pero está ha sido solo la segunda vez que la guardia costera china utiliza cañones de agua contra una misión de reabastecimiento de Filipinas desde noviembre de 2021. China, que reclama casi todo el Mar de China Meridional, ha adoptado medidas cada vez más agresivas en la zona en los últimos años y ha ignorado un fallo de 2016 de un tribunal de arbitraje internacional que afirma que no tiene base legal o histórica para sus amplias demandas. Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán también tienen derechos sobre el área, que se cree que es rica en recursos naturales.