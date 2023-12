Feijóo se desvincula de las "lamentables" palabras de Abascal sobre Sánchez en Argentina

Madrid, 11 dic (EFE).- El líder conservador español, Alberto Núñez Feijóo, se desvinculó este lunes de las "lamentables" palabras que el dirigente de la ultraderecha en España, Santiago Abascal, dijo sobre Sánchez en una entrevista en Argentina, en la que aseguró que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies".

Abascal, líder de la formación Vox, hizo estas declaraciones en una entrevista con el diario argentino Clarín durante su estancia el pasado fin de semana en Buenos Aires para asistir a la toma de posesión del ultraliberal Javier Milei como nuevo presidente del país sudamericano.

En una entrevista en televisión, Núñez Feijóo calificó hoy de "lamentables" las palabras de Abascal y señaló que hacen "un gran juego a la estrategia de Sánchez y del PSOE de dividir España a través de un muro construido a través del Gobierno y también de Vox".

A las críticas por las declaraciones del líder de la ultraderecha española, se unió este lunes el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, quien desde Bruselas emplazó al Partido Popular (PP) a condenar "claramente" las declaraciones de Abascal y a romper los pactos que la formación conservadora tiene con Vox a nivel local y regional.

Albares consideró que esas palabras constituyen un "discurso de odio que no hace más que polarizar e incitar a la violencia" que "ningún líder europeo se atrevería a secundar".

En la entrevista en Clarín, Abascal asegura que Pedro Sánchez "no es astuto y hábil como la gente piensa", y afirma que es "un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios".

El líder de Vox añade al diario argentino: "Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies". EFE

nac-ajs/cg