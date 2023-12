Feijóo defenderá en el Congreso el "no" del PP a ley de amnistía, que ve "un fraude democrático y corrupción política"

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha anunciado que este martes subirá a la tribuna de oradores del Pleno del Congreso para defender la posición de su partido en el primer debate de toma en consideración de la ley de amnistía, una norma que considera el "primer pago por la compra de la investidura" de Pedro Sánchez, un "gran fraude democrático" y un ejercicio de "corrupción política". A su entender, "esconderse" sería de "cobardes". En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo, el jefe de la oposición ha afirmado que será "un honor" defender la "enmienda de totalidad" del Grupo Popular ante esta "tropelía" y este "atropello" a la democracia española. Según ha destacado él se debe a "la mayoría razonable" frente a la "coalición reaccionaria" que gobierna España. "Voy a intervenir en el debate porque me debo a la mayoría razonable en contra de esta coalición reaccionaria; voy a intervenir en el debate porque es la ley que ha menoscabado más la Constitución española en estos 45 años; y voy a intervenir en el debate porque esconderme después de esta tropelía y de este atropello a nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestra separación de poderes sería cobarde", ha declarado Feijóo. Feijóo ha indicado que la amnistía "es corrupción política" porque esta norma se ha elaborado para "conseguir el Gobierno de España a cambio de impunidad judicial", al tiempo que supone "deteriorar las instituciones para evitar una alternancia política". Tras asegurar que "aquel que acepta la corrupción comete corrupción", ha insistido en que se trata de "un fraude y una corrupción política" y ha subrayado que "probablemente nunca jamás en ningún país occidental" lo hayan visto "con tanta nitidez". CONFÍA EN EUROPA PARA FRENAR LA NORMA Feijóo ha destacado que se trata de "la primera ley de esta legislatura" y ha señalado que es "muy triste". "Imagínense cómo empieza la legislatura del señor Sánchez, su primera ley es decir que en España ya no hay igualdad ante las leyes", ha manifestado, para criticar que sea el Gobierno el que decida "condonar delitos" de los encausados en el procés. Además, el presidente del PP ha reconocido que confía en Europa para frenar esta ley de amnistía porque los Tratados de la Unión obligan a respetar el Estado de Derecho y la separación de poderes en los países miembros. "Tenemos la expectativa de que se pare porque se van a dejar sin efecto condenas y sumarios no solo de delitos de sedición, sino también de malversación de fondos públicos y de terrorismo, algo que es incompatible con los Tratados de la Unión", ha explicado. "PARIPÉ" DE "BLANQUEAR" REUNIONES "CLANDESTINAS" EN SUIZA Feijóo ha asegurado que tiene la sensación de que Pedro Sánchez, además de patrocinar su libro, intenta "blanquear las reuniones clandestinas" en Suiza y Bruselas "con mediadores que nadie sabe lo que cuesta, ni quien les paga". "Nadie sabe los honorarios de esos mediadores. Le pediré también información al respecto, y espero que nos la dé, y si no, lo investigaremos", ha avanzado. Además, y ante la reunión que el presidente del Gobierno quiere celebrar con él, Feijóo ha advertido de que no se someterá a los "paripés de comisiones de trabajo" que tiene con los partidos independentistas y que no va a "blanquearle". "Tenemos las instituciones, el Congreso y el Senado y no necesitamos comisiones", ha subrayado, para añadir que no tiene "mucha confianza en el presidente del Gobierno" porque les ha "mentido a todos". "A mí también", ha apostillado.