Eurozona sufrirá primera recesión desde la pandemia, dice sondeo

(Bloomberg) -- La eurozona sucumbirá a su primera recesión desde la pandemia, ya que la economía se contraerá por segundo trimestre consecutivo en los últimos meses del año, según una encuesta de analistas de Bloomberg.

La contracción de 0,1% que se prevé ahora para el período entre septiembre y diciembre se compara con la proyección del sondeo anterior, que apuntaba a que la producción se mantendría sin cambios. Se prevé un leve repunte a principios de 2024.

“Dudamos que estemos al comienzo de una recuperación”, dijo Jörg Angelé, economista de Bantleon Bank. “Los obstáculos siguen siendo fuertes, especialmente los que se derivan del enorme aumento de las tasas de interés”.

La debilidad está encabezada por Alemania, la economía más grande de Europa, que tiene dificultades para superar los problemas de su sector manufacturero. Afectado por una crisis presupuestaria y una débil demanda global, se espera que el país experimente una contracción de 0,2% en el cuarto trimestre, por encima de la caída de 0,1% proyectada inicialmente.

Los resultados de la encuesta contrastan con el pronóstico de noviembre de la Comisión Europea, que prevé que la eurozona de 20 naciones volverá al crecimiento este trimestre, ayudada por un fuerte retroceso de la inflación y un sólido mercado laboral.

Datos de Eurostat publicados el jueves atribuyeron la reciente debilidad de la región a cambios en los inventarios, lo que muestra que el consumo de los hogares sigue siendo sólido. Pero las cifras sobre una reducción en la producción industrial son un recordatorio de la persistente debilidad de la región.

Si bien el endurecimiento de la política monetaria ha generado un gran obstáculo, la reciente desaceleración en el crecimiento de los precios al consumidor ha sorprendido tanto a los mercados como a los encargados de política monetaria, lo que ha estimulado las apuestas sobre que el Banco Central Europeo recortará sus tasas en la primavera.

Los economistas rebajaron sus proyecciones de inflación hasta septiembre de 2024, pero las estimaciones trimestrales aumentaron más allá de eso y no prevén que las alzas de precios disminuyan al objetivo de 2% del BCE durante el período que abarca la encuesta.

