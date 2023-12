Estratega que apostó a rally 2023 ve el S&P 500 en 5.200 en 2024

(Bloomberg) -- Uno de los mayores alcistas de Wall Street estima que el S&P 500 alcanzará los 5.200 puntos el próximo año, marcando un nuevo récord.

El estratega jefe de Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus, que pronosticó correctamente el rally de este año, se une a Tom Lee, de Fundstrat, para mantener una de las perspectivas más favorables para 2024. Su objetivo implica un alza de casi el 13% desde el cierre del viernes pasado, y el S&P 500 se desplazará más del 8% por encima del máximo histórico actual.

“Esperamos que 2024 sea un año de transición, a medida que los mercados naveguen por lo que esperamos que sea el giro de la Fed desde una política monetaria restrictiva hacia una postura más relajada”, escribió el estratega en una nota el lunes.

Aunque la predicción de Stoltzfus de que el S&P 500 subiría en 2023 resultó acertada, su pronóstico de que el índice alcance los 4.400 puntos se ubica por debajo del nivel actual del índice de referencia.

Para 2024, el estratega prevé más alzas y recomienda a los inversionistas que se queden con los ganadores de este año, como las acciones cíclicas y las tecnológicas, aunque prevé que el repunte se amplíe. El objetivo de la empresa para 2024 se basa en expectativas de un crecimiento de las ganancias del 9% y un múltiplo de la relación precio/ganancias de alrededor de 21,7, en línea con el nivel de valoración actual.

La predicción de Stoltzfus de grandes alzas en 2024 sigue al pronóstico ultra alcista de Ed Yardeni, de Yardeni Research, que prevé que el S&P 500 alcance los 5.400 puntos a finales del próximo año y los 6.000 en 2025.

La resiliencia del mercado de consumo y laboral, así como la desaceleración de la inflación y una retórica más acomodaticia del banco central, están alimentando las expectativas de que la economía estadounidense tendrá un aterrizaje suave el próximo año. Los mercados de renta fija actualmente prevén que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en el primer semestre, algo que Stoltzfus considera “demasiado optimista”.

“Creemos que la Reserva Federal quiere evitar llevar a la economía a una recesión”, escribió Stoltzfus. “Nuestras expectativas son que la Fed espere para recortar su tasa de referencia hasta al menos el segundo semestre del próximo año y tal vez hasta el cuarto trimestre si la inflación se muestra más rígida”.

